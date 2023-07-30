星玄︱張栢芝謝霆鋒前後腳飛澳洲　有望世紀同框？

今日係7月30日，即農曆六月十三，通勝話今日宜大事勿用，有重要嘢就唔好揀今日。最旺生肖係虎，屬虎嘅朋友正財旺，在投資方面容易獲得高人指點。國內流量女王楊冪就係屬虎架喇，上年年底爆出佢有份創立嘅經紀公司喺2017年，借款9,000萬人民幣，直至2019年並未有還款，好彩係出事之前楊冪已經離開公司，唔需要負責。不過有內地網民發現，早前有個疑似係楊冪嘅女主播直播帶貨，結果原來係有人「AI換臉」啫，將自己個樣變成楊冪個樣，成班網民差啲以為楊冪要直播帶貨還錢呀。如果佢藉住今日嘅財運投資，都係個唔錯嘅選擇黎架。至於屬兔嘅朋友都旺財，不過就係偏財旺，即係手氣好掂呀，如果想試試手氣不妨買張六合彩，但係要謹記適可而止。

今日嘅幸運之星係雙子座，唔知今日係咪財神爺發威呢，各位雙子座嘅朋友，你哋嘅財運都有上升趨勢，投資理財方面不妨試下進取啲。雙子座嘅張栢芝近年嚟都北上搵真銀，早排就剛度過43歲生日，佢嘅粉絲豪擲6位數，鋪天蓋地幫佢生日應援，認真大陣仗。放完一個生日假期「復工」嘅佢，叉足電繼續吸金，喺上海出席品牌活動，仲顯得神采飛揚。

近日謝霆鋒就同大仔Lucas去咗澳洲滑雪嘅同時，另一邊廂張栢芝亦都喺澳洲畀人野生捕獲，搞到啲網民即刻起哄，希望二人可以世紀同框。不過張栢芝嘅經理人Emily就隨即喺社交平台度直播澄清冇啲咁嘅事，指栢芝只係咁啱要去澳洲探望親戚，直言話唔想再有任何人有誤會，更希望媒體畀啲空間佢哋兩位。另外，天蠍座嘅朋友健康不錯，趁周日做多啲運動，對身心有益。