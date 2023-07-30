「三金影后」周迅遭楊紫熱巴夾擊　10大墊底失威

「三金影后」周迅闊別公仔箱2年再有新作面世，飾演律師的她狂晒演技，面對專業術語對白壓力大到愈拍愈瘦，揚言是從影以來最大挑戰，但劇集熱度仍不敵兩位90後小花楊紫及迪麗熱巴夾攻，當中楊紫孭飛新劇首播熱度拋離熱巴，在內地劇暑假熱度榜稱后！

今個內地劇暑假檔期非常熱鬧，小生花旦傾巢而出，既有楊紫與檀健次孭飛的《長相思》、迪麗熱巴與龔俊主演的《安樂傳》、成毅擔大旗的《蓮花樓》、楊洋孖緋聞女友王楚然的《我的人間煙火》、肖戰與任敏的《玉骨遙》等，就連「三金影后」周迅亦憑《不完美受害人》夥拍林允、鍾楚曦等小花加入戰團，可謂百花齊放。

繼上套劇集《小敏家》2年後再有新劇出街，周迅當然不容有失，加上該劇食正近日熱爆的「#MeToo」話題，以性侵案作引子，揭露職場女性遭遇的潛規則，首播後獲網友刷5星好評，飾演律師的周迅甫出場亦非常壓場，盡現影后氣勢，更被網民大讚眼神演技很厲害，不過於鏡頭前看似表現輕鬆的她，受訪時自嘲被台詞考起，更指《不》劇的台詞乃從影以來面對最困難一次：「我覺得比當年的《如懿傳》還要難，有好幾段在法庭上的陳述，包括我和其他角色的對白，他們之間有很多的專業術語，這些都不容有錯的，一個字都不能錯，這部戲是我唯一愈拍愈瘦的戲，因為那些法律術語，真的和平常接觸的語言結構不一樣，確實很難。」

劇集贏口碑輸熱度

不過儘管周迅使盡渾身解數於角色上，劇集口碑有多好，熱度排行榜僅位列第10位，不及兩位90後流量小花楊紫及熱巴，兩女於公仔箱老是常出現，楊紫新作《長》劇更氣勢強勁，成為本年度某內地平台熱度最高劇集，網友一致認為劇集場景畫面、配樂特效、戲服、妝容及道具等也很精彩，即使對楊紫於劇中頭幾集女扮男裝，又醜又腳短又肥又大籮及演技浮誇有微言，但仍無阻劇集受歡迎度，而楊紫仍有3部劇集、2部電影待播，熱度持續。

至於熱度排行榜排第3位是熱巴主演的《安樂傳》，該劇開播前萬眾期待，沒料雷聲大雨點小，被指劇情無聊、濾鏡粗糙兼九流特效，網民紛紛表示要棄劇，結果輕易被《長》劇KO，不但如此，網友認為坐擁8千萬粉絲兼顏值高的熱巴，最近的《安》及《公訴》兩劇，無論收視熱度及口碑均滑鐵盧，加上過度炒熱與黃景瑜的緋聞，令外間對她的好感度開始下降。

林允靠喊功一洗頹風

內地女星林允的演技一直被彈，但她於劇集《不完美受害人》卻一洗頹風，於劇中飾演被性侵的受害人，多場喊戲都獲得網民大讚，連「三金影后」周迅之風頭也被蓋過，雖然周迅的演技絕不遜色，但始終以48歲之齡去演35歲金牌律師，確實有點吃力，有些尖酸網民更狠批她要靠濾鏡才能演到該年齡之角色。

林允對於被讚「演技大躍進」，直言相當開心，亦指自己近年都有跟好戲之人黃小蕾及張頌文等學戲，談到早年曾有網民轟她以網紅思維拍戲，負評不少，她亦直言當時受到極大打擊，但亦激勵她要加倍努力。由於她今次演出甚具話題性，「林允演技」更一度成熱搜。

王楚然頂替「負評王」之位 劉浩存甩難

由內地男星楊洋與緋聞女友王楚然主演的電視劇《我的人間煙火》近日收官，但兩人在劇中的演技被網民狠批，雖然王楚然在社交網公開發文致歉，但仍未能平息網民怒火，網民的怨氣更蔓延到她的其他商務及影視作品中，由她所代言甚至已結束合作的品牌均遭到網友的抵制，多個品牌因頂不住輿論壓力而選擇刪除跟王楚然相關的物料，而王楚然有份演出新劇《慶餘年2》其中一個角色，也有網民公開要求劇組換人。有網民指慘被全網針對的王楚然現時已頂替了之前「負評王」劉浩存的位置，故近日劉浩存在網上的評價突然變好。