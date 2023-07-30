鄧月平盡情自嘲破包養傳聞　拜師學腳法獲周星馳留位面試

「宅男女神」鄧月平（Larine）近期秘密練兵，拜師足球名將，為周星馳近月招募新片女演員作準備，據知她已獲得面試機會！她曾在幕前「失蹤」一段日子，被指「冇乜工作但住豪宅」，惹來被包養疑雲，她日前受訪時為自己發聲平反，指圈中女星沒外界想得那麼複雜。

Larine入行以來愛接受不同挑戰，早前就特別拜師前香港足球代表隊隊長陳偉豪學踢足球，不難令人聯想到與近月周星馳在網上公開招募電影《少林女足》演員有關，明顯她想以「真功夫」取勝。陳偉豪日前在社交平台分享這位女弟子的球技，片中見Larine扭腰交波，有板有眼，據知她還未向周星馳交片，但近年一直在網上發掘潛質藝人的周星馳已為她預留試鏡機會，至於已交片的蔡思貝及郭柏妍等，稍後亦會獲逐一接見。

拒絕同林明禎比較

Larine早前在社交平台分享在豪宅拍攝的照片，豈料被網民揶揄她幕前工作不是太多，卻可以住豪宅。她日前接受專訪時，亦以「豪宅平」來自嘲一番，澄清所謂「豪宅」其實是朋友的住所，若然真的富貴就毋須經常捱更抵夜工作。對於不少女星「失蹤」就會惹來被包養傳聞，她直言：「我覺得有啲觀眾會對女明星產生誤解，我喺呢行咁耐，會見到啲大家睇唔到嘅嘢，好多時啲女藝人冇喺幕前出現，其實佢哋唔係冇嘢做，會搵好多嘢學，或者進修演技。我明白未接觸過我哋行業嘅人唔係好明，但好希望大家將焦點放番喺女藝人嘅工作上面。」

鄧月平之前為香港電影金像獎擔任紅地氈主持，表現淡定，當日更與馬來西亞女神林明禎搶盡「峰」頭，不少網民將她們作比較，她表示：「我偏幫女仔，不容許人哋攻擊女仔，所以唔想同女仔比較、畀男仔打低，大家各有各優點。」