【心理測驗】太陽畫作照亮你心

從小到大，相信大家或多或少都有畫過一些畫，而即使是同一個主題，每個人的演繹都可以大有不同，充滿自己的風格。其實簡單如畫一個太陽都已經可以看出一個人的個性，不如一齊嚟玩吓這道曾在網上流傳的心理測驗啦。

【問題】

試想像，現在要你拿出畫具畫一顆太陽，你會畫在甚麼位置？

A.畫在紙的左上方

B.先畫山，再畫太陽

C.畫在紙的中間區

D.畫在紙的右上方

【結果分析】

A.勇往直前

有幹勁、有大志的你總抱着樂觀的態度向前衝，這樣的你可以為身邊的人帶來正能量，成為團隊中的動力來源。不過在向前衝的時候都不可忽視前方的障礙，多三思而後行，運用自身的判斷能力，不要讓太多後悔的事發生。

B.溫和黏人

個性溫和的你幾乎不會與人起爭執，希望身邊總能保持「溫暖」的氛圍，善良的個性令你常受貴人相助。 不過這樣的你較為缺乏安全感，反覆的試探和過度的「黐身」會令朋友喘不過氣，人與人之間還是要留有距離，給予自由的空間。

C.堅持自我

對事物的見解總有自己一套的你在別人眼中有些「唯我獨尊」，所以社交關係相對來說較差。面對不合理、委屈的事，你絕對不會退讓，即使在工作上亦不易吃虧。但偶爾亦可學習一下讓步或語言的藝術，用較委婉的方式同樣可表達立場。

D.細心體貼

觀察入微的你總能知曉他人的心意並付諸行動，因此易贏取別人的好感與信賴，個性細心又體貼，是一個很好的幫手。不過亦同樣因此個性，你易想東想西，較缺乏主導及抉斷的能力。