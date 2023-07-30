讚郭富城埋位快又認真　邱禮濤信晒劉青雲：演技一流

本港名導邱禮濤最新執導兼編劇的電影《掃毒3：人在天涯》即將在港上映，片中齊集劉青雲、郭富城（城城）及古天樂三大影帝，卡士強勁！

講到動員三大影帝，身兼編劇的邱導坦言度劇本時也有考量戲份問題，只能盡量做到平均分配。古天樂及劉青雲跟邱導是老拍檔，今次反而是他首次跟城城合作，問到對方的表現，邱導讚不絕口：「佢屬於好拍嘅類型，唔會唔知去咗邊，埋位又快，做事又認真。」至於青雲今次一改戲路，罕有地飾演奸角，邱導笑言正因為對方少演反派，才會想到讓對方擔此角色：「佢演得簡直一流，其實我會擔心演員唔想做（反派），但青雲完全無任何討價還價，我同佢講做邊個角色，係反派喎，佢一句嘢都冇講，只係問我個人物係點。（好信任你？）我唔知係信任定係佢係一個好人，咁佢係一個Nice Man。」而女主角方面，邱導起用相對較為新的演員楊采鈺，他表示在馮小剛的電影《芳華》中識認對方，其氣質及外表給人單純的感覺。

另外，除了陣容無敵，戲中有超密集的級爆炸場面，邱導指每逢有真火的場口，三位影帝都是親身上陣，但強調現場做足安全措施。雖然邱導對拍攝爆炸場面經驗十足，但他直言也不乏壓力：「我希望拍出來刺激，但同時都要確保工作人員同演員安全，呢方面係有壓力同擔心，要諗晒所有可能會發生嘅意外。」他透露拍攝期間曾不幸發生意外：「當時其實唔係拍緊，架車個掣鬆咗，突然間彈起咗傷到個工作人員，佢住咗一星期醫院。」連續拍了多套大製作後，邱導自言希望明年可以回歸小品：「想拍一套本土啲、細規模嘅，唔會搞到好大規模或者要咩大明星，其實香港好多演員可以合作下，題材會做番寫實啲，唔會係警匪喇！」

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場地提供：K11 Art House