被控職場性騷擾︱施柏宇臨時加咀戲奪女星初吻

台灣男神施柏宇憑神劇《想見你》爆紅，近年轉移陣地攻內地市場，最近佢就參與拍攝演技真人騷《一拍即合的我們》時，就爆出疑似公然「#MeToo」事件。於最新一集中，佢同23歲女偶像張藝凡拍攝吻戲，被網友認為係「臨時加戲」被錫面改成咀嘴戲，即被大批網友砲轟職場性騷擾！

節目中見到，當時全場工作人員都毫不知情，本身劇本所寫，以及多次彩排時，全部都僅為親吻臉部戲分，但施柏宇現場自己加吻戲，兼咀足兩次，事後佢仲同張藝凡講：「沒有想到吧。」，而張藝凡被咀時下意識往後避，Cut機後亦多次狂呼驚訝，明顯對被咀嘴一事嚇親，引發軒然大波。

對此，經理人同製作單位緊急作出澄清，劇組急發聲明：「感謝大家對《一拍即合的我們》的厚愛和關注，在節目錄制過程中，所有工作人員及演員都是秉持着專業的態度進行內容創作，在尊重劇本的前提下完成全部拍攝。再次感謝大家的關注和支持。 ​​​」施柏宇經理人亦口徑一致，表示：「按照節目組给出的劇本正常錄製的，事先都有排演。」​​但網友依然唔收貨，施柏宇更被鬧到熱搜，有成1.5億閱讀量，更被視為「#MeToo」事件。