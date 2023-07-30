楊洛婷產後喪減50磅　爆兒子泳池睇女仔

藝人楊洛婷（Rabeea）今日（30日）以露肩及露腰裙上陣拍攝修身廣告，大騷弗爆身材！她透露自從生完第一胎後便跟品牌合作至今5年：「我佗第一胎同第二胎都係肥咗40幾磅，高峰期係72kg（約158.7磅），我今日磅去到49kg（約108磅），好耐冇試過咁輕，脂肪率由28%變到依家16%，都算好成功，我老公知道我脂肪率咁低好妒忌我，我問佢我嘅脂肪率係咪低過你，佢唔肯話我知，我最初識佢嘅時候，佢嘅脂肪係得6%，仲有6舊腹肌。」

她表示早前跟媽媽及一對子女三代同堂去杜拜旅行，但沒想過當地超熱：「差唔多日日都係45度，其中一日係48度，好似焗桑拿咁，好在當地有好多室內樂園同設施畀小朋友玩，以往我係自由行，今次我係參加親子旅行團，有人安排晒，好舒服。」她稱今次旅遊拍攝了1600條短片，非常誇張，她每日都積極剪片放上社交網分享：「一對仔女都玩得好開心，佢哋話玩唔夠，我個仔日日撩人玩，最鍾意長頭髮嘅女仔，有日喺泳池邊𥄫女仔。」她指由於老公忙工作，故未能同行，由外國返港的母親負責陪他們去旅行：「我媽咪好有活力，成日叫我幫佢拍跳舞片，佢知道我要放片上網，所以佢返香港前好努力減肥，佢仲買咗代餐，我爸爸今次冇得一齊去呷醋。我已經計劃聖誕節去北海道旅行，今次會買埋老公張機票，仲有我爸爸媽媽同埋老公嘅媽咪，再次三代同堂去旅行。」