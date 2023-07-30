1：1比例打造　至潮芭比世界

提起玩具娃娃，於1959年面世、至今已售出逾10億個的芭比（Barbie）堪稱最富代表性，最近更有真人版電影《Barbie芭比》於世界各地上映，掀起了新一波熱潮。粉絲想親身投入芭比充滿時尚感的粉紅世界，即日起至9月4日於美國洛杉磯聖莫尼卡（Santa Monica）正舉行World of Barbie展覽，內裏將芭比大屋及露營車等以真人比例呈現，加上多種互動裝置及打卡位，肯定玩得盡興！另外吉隆坡及大阪有酒店分別炮製Barbie主題客房及Cafe，讓大家浸沉式體驗芭比魅力！

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美國：入屋參觀 角色扮演

於1959年登場的芭比，打破一貫玩具娃娃框框，面孔及身形像個大人，可換上走在潮流尖端的服裝配飾，並且會經常轉換職業及身份，表達了女生想要成為的「可能性」，令這個娃娃在不同年齡層的女性中一直人氣高企。於聖莫尼卡購物中心Santa Monica Place登場的World of Barbie展覽，便讓訪客可感受當芭比的樂趣，佔地約20,000平方呎的會場劃分為多個區域，焦點莫過於以真人比例打造的芭比之家，屋內的梳化、雪櫃等家具均照足玩具版的家居設計，置身其中感覺夢幻。同樣以大比例呈現的還有她的粉紅色露營車、換成波波池的游泳池及衣帽間，後者放滿了衣物、鞋類及配飾，充分流露芭比的潮流觸覺及品味。也別錯過以芭比眾多職業為主題的區域，炮製了新聞採訪室、科學實驗室和太空艙的場景，大家可角色扮演一番。想打卡的話可走進真人大小的芭比娃娃盒，如果是芭比收藏家則要參觀記錄Barbie玩具歷史和演變的博物館。展覽不同時段會舉行不同活動，大人可參加Barbie啜飲派對Sip After Sunset，現場提供多款雞尾酒。 門票成人US$44.55（約HK$347）。

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馬來西亞：主題客房 特製餐盒

假若想生活在芭比的氛圍當中，不妨到馬來西亞吉隆坡一趟。當地的Grand Hyatt Kuala Lumpur酒店正推出Barbie Ultimate Staycation，將33樓全層14間客房換上芭比主題，分別有47平方米的Barbie Room及105平方米的Barbie Suite兩大種類，並以獨特的布置呈現You Can Be Anything、Fantasy和EXTRA三項芭比的標誌性主題。基本上每種房種都放有粉紅色的抱枕及床尾巾，客房的牆壁貼有大大張芭比靚靚造型照及服飾照片，衣帽間則配備了首飾、眼鏡、手袋、假髮和衣服，無論小朋友和大人都可以變裝成芭比。而且每間房間均配置了豪華的芭比獨立屋玩具，小朋友可在此玩個夠本。還不滿足的話，可加購二人用的「Barbie Pink Teatime In A Box」外賣餐盒，除多款小蛋糕外，盒內還附送芭比公仔一個，驚喜滿載！房價（包早餐、「Barbie Pink Teatime In A Box」外賣餐盒及兩張戲票）每晚MYR1,299起（約HK$2,208）。

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日本：主題Cafe 打卡嘆甜品

想學Barbie穿上漂亮衣服，悠閒地享用精美的甜品？現在有機會了！位於日本大阪心齋橋的酒店W大阪內的咖啡店MIXup配合《Barbie芭比》電影熱潮，即日起至9月15日化身為期間限定的Barbie The Movie Café，店內搖身一變成為Barbie樂園，牆上掛滿電影場景及海報，餐墊也換上粉紅色，周圍都可見到最新發售的電影版芭比及肯尼公仔，最熱門的打卡位是真人比例芭比包裝盒，可以進入盒內扮芭比拍照。食物方面有Sweets Box，包括6款甜點如馬卡龍、焦糖堅果餡餅、芝士蛋糕、迷你甜甜圈等，另有迷你燒烤芝士漢堡包炸薯條等鹹味食品、迎賓飲料以及無限量供應的咖啡或茶，價錢每位¥4,800（約HK$269）。另有外形可愛的芭菲，內有桃味雪葩、青檸忌廉及檸檬草啫喱，配合白桃果肉及朱古力，又酸又甜好滋味，售¥2,700（約HK$151）。外賣則提供色彩鮮艷的荔枝玫瑰撻、杧果撻及覆盆子開心果撻，齋睇外形都覺得開心，各售¥1,000（約HK$56）。