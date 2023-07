1：1比例打造　至潮芭比世界

提起玩具娃娃,於1959年面世、至今已售出逾10億個的芭比(Barbie)堪稱最富代表性,最近更有真人版電影《Barbie芭比》於世界各地上映,掀起了新一波熱潮。粉絲想親身投入芭比充滿時尚感的粉紅世界,即日起至9月4日於美國洛杉磯聖莫尼卡(Santa Monica)正舉行World of Barbie展覽,內裏將芭比大屋及露營車等以真人比例呈現,加上多種互動裝置及打卡位,肯定玩得盡興!另外吉隆坡及大阪有酒店分別炮製Barbie主題客房及Cafe,讓大家浸沉式體驗芭比魅力!

美國:入屋參觀 角色扮演

於1959年登場的芭比,打破一貫玩具娃娃框框,面孔及身形像個大人,可換上走在潮流尖端的服裝配飾,並且會經常轉換職業及身份,表達了女生想要成為的「可能性」,令這個娃娃在不同年齡層的女性中一直人氣高企。於聖莫尼卡購物中心Santa Monica Place登場的World of Barbie展覽,便讓訪客可感受當芭比的樂趣,佔地約20,000平方呎的會場劃分為多個區域,焦點莫過於以真人比例打造的芭比之家,屋內的梳化、雪櫃等家具均照足玩具版的家居設計,置身其中感覺夢幻。同樣以大比例呈現的還有她的粉紅色露營車、換成波波池的游泳池及衣帽間,後者放滿了衣物、鞋類及配飾,充分流露芭比的潮流觸覺及品味。也別錯過以芭比眾多職業為主題的區域,炮製了新聞採訪室、科學實驗室和太空艙的場景,大家可角色扮演一番。想打卡的話可走進真人大小的芭比娃娃盒,如果是芭比收藏家則要參觀記錄Barbie玩具歷史和演變的博物館。展覽不同時段會舉行不同活動,大人可參加Barbie啜飲派對Sip After Sunset,現場提供多款雞尾酒。 門票成人US$44.55(約HK$347)。

馬來西亞:主題客房 特製餐盒

假若想生活在芭比的氛圍當中,不妨到馬來西亞吉隆坡一趟。當地的Grand Hyatt Kuala Lumpur酒店正推出Barbie Ultimate Staycation,將33樓全層14間客房換上芭比主題,分別有47平方米的Barbie Room及105平方米的Barbie Suite兩大種類,並以獨特的布置呈現You Can Be Anything、Fantasy和EXTRA三項芭比的標誌性主題。基本上每種房種都放有粉紅色的抱枕及床尾巾,客房的牆壁貼有大大張芭比靚靚造型照及服飾照片,衣帽間則配備了首飾、眼鏡、手袋、假髮和衣服,無論小朋友和大人都可以變裝成芭比。而且每間房間均配置了豪華的芭比獨立屋玩具,小朋友可在此玩個夠本。還不滿足的話,可加購二人用的「Barbie Pink Teatime In A Box」外賣餐盒,除多款小蛋糕外,盒內還附送芭比公仔一個,驚喜滿載!房價(包早餐、「Barbie Pink Teatime In A Box」外賣餐盒及兩張戲票)每晚MYR1,299起(約HK$2,208)。

日本:主題Cafe 打卡嘆甜品

想學Barbie穿上漂亮衣服,悠閒地享用精美的甜品?現在有機會了!位於日本大阪心齋橋的酒店W大阪內的咖啡店MIXup配合《Barbie芭比》電影熱潮,即日起至9月15日化身為期間限定的Barbie The Movie Café,店內搖身一變成為Barbie樂園,牆上掛滿電影場景及海報,餐墊也換上粉紅色,周圍都可見到最新發售的電影版芭比及肯尼公仔,最熱門的打卡位是真人比例芭比包裝盒,可以進入盒內扮芭比拍照。食物方面有Sweets Box,包括6款甜點如馬卡龍、焦糖堅果餡餅、芝士蛋糕、迷你甜甜圈等,另有迷你燒烤芝士漢堡包炸薯條等鹹味食品、迎賓飲料以及無限量供應的咖啡或茶,價錢每位¥4,800(約HK$269)。另有外形可愛的芭菲,內有桃味雪葩、青檸忌廉及檸檬草啫喱,配合白桃果肉及朱古力,又酸又甜好滋味,售¥2,700(約HK$151)。外賣則提供色彩鮮艷的荔枝玫瑰撻、杧果撻及覆盆子開心果撻,齋睇外形都覺得開心,各售¥1,000(約HK$56)。