寵愛Pet Pet︱林夏薇笑被狗演員搶戲　插曲填詞又獻聲

視后林夏薇（薇薇）與周嘉洛主演的無綫新劇《寵愛Pet Pet》明晚（31日）首播，本身是愛動物之人的薇薇對於能接拍該劇大感開心，她表示：「自己有養開寵物，同埋又好鍾意動物，所以一直都好想參與呢一類嘅題材，亦都好想通過呢套劇傳達正能量訊息。」她透露拍攝該劇時曾遇阻滯：「因為疫情嘅原因拍攝《法言人》時要延期，時間同《寵愛》撞咗，所以好多謝兩邊劇組肯就時間。」劇中薇薇飾演獸醫，拍攝前獲劇組安排向專業獸醫學習，她笑言：「喺屋企會攞啲狗狗嚟練習！」

薇薇與飾演其愛犬冬甩的金毛尋回犬Romeo有不少對手戲，Romeo非常乖巧，與薇薇首次見面已勁嗲及黐實薇薇，可謂一見如故，薇薇說：「佢好乖好有靈性，我會經常同佢傾偈同玩，又會買嘢請佢食，佢每日返廠都會飛奔撲向我！」薇薇又大讚Romeo演技出色：「有時睇番啲片，佢係演得最好嗰個，畀佢搶晒啲戲！」薇薇為了劇集出心又出力，主演之餘又獻唱插曲《因為有你》，並有份執筆填詞：「呢首歌係寫畀我3隻狗嘅，當時我其中一隻狗要做大手術，覺得好感觸，就同兩位朋友一齊創作咗呢首歌，自己填詞嘅時候都邊喊邊寫。」

而Romeo現實中的主人是在《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明，浩明坦言能與Romeo同劇合作感到開心：「呢個機會真係好難得！雖然要帶咁大隻狗出入有時會攰，但每次帶佢返到公司我都好興奮，而且Romeo好鍾意返電視城！」浩明透露劇組人員錫到Romeo燶，愛犬因此增磅不少：「Romeo有時會扭計，大家會諗好多方法氹佢，最常見就係請佢食嘢，拍完套劇佢明顯肥咗好多！」浩明指要兼顧劇中角色及照顧Romeo確實有難度，並感謝未婚妻Sophia無私協助：「Sophia嗰段時間盡量提早起身，完成晒手頭上工作就帶Romeo返電視城，其實Sophia本身都有份正職，要兩邊兼顧唔容易，所以我好多謝佢。」

而浩明與Sophia早前去了喜馬拉雅山拍婚紗照，浩明透露兩人於尼泊爾相識，遂決定重回當地拍婚照。浩明用了3天時間走上海拔4,130米的安娜普納基地營，每日平均步行約30,000步，除要跨過急流瀑布，還要應付高山反應，他說：「影婚紗相當日嘅氣溫接近零度，喺冇水冇電兩日冇沖涼嘅情況下，換上西裝婚紗企喺懸崖邊影相，而後面係好靚嘅雪山，全靠攝影師同化妝師嘅功力，影到咁靚咁壯觀的婚紗相，大家都好感動。」