車迷必睇！BMW M2 Coupe全解構

肌肉感十足的外擴輪拱，配緊緻有力的尾部立體線條設計，加埋M專屬後下擾流及四出排氣尾喉，帶出年輕活力且動感狂放的攝人氣勢。

寶馬(BMW) 在2015年推出首代M2，其定位在M3/M4之下，憑藉其承襲了BMW M的熱血率性，贏得不少年輕M迷歡心，使其成為是BMW M系家族中最易入手兼最暢銷的車型。經過7年的產品周期，M2已進化至全新第2代，車載不少最新技術都是源自賽道，造型、性能和整體操控都更上一層。

搭載全新3.0L直六M TwinPower Turbo引擎，最大馬力達460hp，較首代M2多90hp，550Nm峰值扭力可於2,650rpm至5,870 rpm間全數釋放，引擎最高轉速更可達 7,200rpm。提供8前速M Steptronic自動波及6前速手波選擇，前者(亦即拍攝車)備有Launch Control起跑功能，完成0至100km/h加速只需4.1秒，而後者即使沒有Launch Control亦只需4.3秒。值得一提是，廠方更以豐富的賽車經驗研發出更賽道上適用的高效能冷卻系統，於散熱水箱之外，增設低溫及高溫散熱器、引擎機油及波箱的油冷系統，進一步強化引擎冷卻效率。確保動力輸出的高穩定性，貫徹BMW M的高轉速、高性能之特性，帶來極緻高效的駕馭體驗。

規格表

車型：雙門四座位跑車

引擎：直六M TwinPower Turbo

容積：2,993c.c.

最大馬力：460hp/6,250rpm

最大扭力：550 Nm/ 2,650 – 5,870 rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：8前速M Steptronic自動波連Drivelogic

0~100km/h：4.1秒

車身體積：4,580×1,887×1,403mm（長×闊×高）