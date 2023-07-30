杜德偉跳到剝褲　出道40年盡吐心聲

歌手杜德偉（Alex）的澳門站巡唱圓滿結束，他在台上首先感謝觀眾耐心等候3年，唱名曲《脫掉》時掀起全場高潮，他脫下長褲只剩貼身短褲，非常火辣，而兒子AJ在台下同樣極為興奮，手舞足蹈跳足全程跟爸爸遠距離共舞。

Alex落足心思去跟現場歌迷交流並盡吐心聲，在每一首歌前後都留時間跟聊天，演唱會就似家庭聚會一樣。出道接近40年的他自爆：「以前好驚講呢啲數字，怕人哋聽咗覺得我好老。不過我依家諗通咗，數字一啲都唔可怕，現場有跟着我一齊成長嘅歌迷朋友，呢啲數字對於佢哋來講就好似一架列車，乘載着佢哋嘅青春。」

由於7月接連有颱風「訪港」，觀眾一度擔心超強颱風杜蘇芮會吹正港澳，他搞笑地說：「今晚可以順利開演唱會，真係要多謝一個朋友，佢就係蘇芮！好彩佢冇嚟你哋先至可以坐喺度！開Show前，我已經打咗電話畀真正嗰個蘇芮多謝佢，仲順便約埋佢下次一齊唱《酒干倘賣無》。希望日後有機會可以邀請佢做我嘅演唱會嘉賓。」

直到演唱會尾聲，感性的他再跟觀眾表白：「今晚我要多謝在坐嘅每一位，尤其係多年來一直支持我嘅歌迷朋友，每次看到你哋喺台下好熱情咁跟住我一齊唱歌嘅樣，時光就好似倒流返去我仲係20幾歲時，你哋變成以前放學後嚟睇我嘅𡃁仔𡃁妹。有你哋我先可以一直喺舞台上表演，繼續唱歌跳舞。」