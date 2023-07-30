台灣歌手瘦子被爆曾性　稱交公司處理：已進入司法程序

台灣饒舌歌手瘦子E.SO一連兩場香港演唱會昨晚開鑼，謝安琪都有去捧場，瘦子E.SO唱出了不同年代的作品，甫出場唱出《Way Up》及《達文西》兩首作品後，全場觀眾已按奈不住紛紛站起來跟著歌曲起舞，尖叫聲亦此起彼落，瘦子E.SO此時亦送上台灣團體頑童MJ116年代的《地痞》，直教觀眾陷入瘋狂狀態，當唱到《妹妹》一曲時，他特別邀來37位香港Dancers一同演出，場面盛大。

瘦子E.SO又找來因拍攝《中國說唱巔峰對決》而成為好友的MC Jin做嘉賓，二人獻唱曾在節目中合唱的《祖先》後，MC Jin自爆自己要求做嘉賓：「我主動搵你，問你要唔要我做嘉賓，廣東話有句形容呢個行為，就係『唔知醜』。唔停給你發短訊：我有空呀！我有空呀！唔知醜！」他續說：「其實可以做你嘉賓，係我嘅榮幸，同埋喺巔峰對決認識你係緣份，同埋有睇過節目都知道，如果冇你，我歐陽靖都未必有後面嘅發展，所以Thank You Bro！」以感謝當日瘦子E.SO在節目中救回他，不致被淘汰。

除了MC Jin，頑童MJ116的兩位隊友小春Kenzy及大淵Muta也有亮相，會唱《幹大事》、《生煎包》、《辣台妹》等作品，而且也一如在台灣演出，在唱出《辣台妹》時，他邀請了6名香港辣妹跳出火辣舞步，令全場氣氛瞬間變得熱血沸騰。

在Encore環節時，他唱出《Something I Don’t Need》，熱愛海洋的他順勢呼籲說：「我最近做了海洋保育的代言大使，這是我很喜歡的一個工作，我們的目標是要保護鯊魚，所以想呼籲大家不要吃魚翅，那個東西沒有甚麼營養，又很貴，是一個沒有意義的行為，所以不要這樣做。」

演唱會後，瘦子表示很開心有歐陽靖與頑童MJ116擔任嘉賓，他說：「靖哥最近很忙，他自己也有演唱會，但剛好有一天空檔，是緣份，他自己問我，我也不好意思問他，所以很感動！至於與頑童一起很自在，因為會互相Cover，跟自己撐一個場不同，可以玩得很開心。」談到台灣me too風波，他涉及疑曾在酒店強行拉女職員入房侵犯，他說：「已交公司處理，現已進入司法程序。」