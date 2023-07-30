張蔓莎自嘲身材差唔敢性感　盧廣仲孖粉絲合唱勁興奮

台灣樂圑五堅情成員黃偉晉、歌手周興哲及盧廣仲，香港代表張蔓莎、女圑Strayz、Rapper JB、及kayan9896等出席沙灘音樂節。張蔓莎跟樂圑Revery crossover表演，穿上短裙出場表現的她表示：「好開心見到好多朋友，出場時有啲緊張、心跳得好快，我一直都好鍾意戶外騷，第一次喺陽光下演出感覺好好，啱啱先落咗陣雨，所以冇咁熱。」她又透露其一身打扮是經過刻意挑選，她說：「因為身材唔太好，所以都係唔好太性感喇。」

女圑Strayz首次參與戶外沙灘騷坦言心情興奮，在炎熱天氣下，成員暐翹竟以冷衫上陣，她謂：「我都係為咗要型啲啫！其餘幾位成員都笑我咁熱都唔流汗。」最性感是成員榛綦，打扮搶鏡又清涼：「今日5位成員少咗一位出席，因為Ariel去咗韓國進修。」

而盧廣仲一出場，台下即尖叫聲不斷，粉絲伸起手冇放低過，向佢揮手又跟着唱，當他由舞中間行到每個角落，粉絲都表現瘋狂，揮手全場大合唱，每唱完一首歌就大叫安哥，而他又一次又一次搞笑說：「新年快樂！」氹到觀眾好興奮。他說：「很開心來到沙灘，一生只有一天來到現場，很多生活可以變得很幸福，最近兩星期我每天走兩萬步，祝身體健康！」之後他又反問現場粉絲來港開演唱會好嗎？台下反應興奮狂叫「好」！