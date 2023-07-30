李思林受愛妹李玟離世打擊　曾考慮放棄歌唱事業

歌手李玟於本月5日離世，明日於香港殯儀設靈，翌日出殯。忙於為妹妹籌備喪禮事宜的二家姐李思林(Nancy)，今日也抽空現身屯門，為無綫節目《大笪地唱不停》錄影，同場還有一班《中年好聲音》戰友李佳、吳大強、周吉佩等，期間獻唱幾首CoCo名曲，完成表演時獲送上鮮花及擁抱打氣，Nancy受訪時表示回想當日參賽時，妹妹情緒已非常低落，但為了想正面影她，自己也一起努力:「我唔係一個唱歌嘅人，咁老先去參加比賽，咁老先去努力，希望可以刺激到佢，唔好向負面方向諗，咁佢當時都好努力，個個星期都有睇，所以我想繼續努力。」

Nancy更指自從妹妹離開後，曾想過不再繼續唱歌事業，因實在受不了:「我咁辛苦去呈現畀佢睇我嘅努力，但好似冇用，不過依家諗諗吓嗰段時間，可能有參加，佢個個星期睇我演出，令佢可能撐多幾個月，但佢當時係好正面，個個星期準時收睇，呢件事令佢同屋企人相處時間多咗!」

談到妹妹喪禮舉行將至，Nancy表示曾想過缺席錄影，但最後得到家人鼓勵，加上想延續CoCo於舞台上的精神，最後還是現身:「其實我諗起唱歌係好嬲，因為覺得都幫唔到人，但媽咪同家姐就認為妹妹一定想我唱，唔好放棄，媽咪話我每次唱歌，大家會諗起我妹妹，都係提醒每個人應該繼續傳遞妹妹正能量同笑容，所以我盡量唔喊!」