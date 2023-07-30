神志那結衣 愛家水着妹

上一輩好強調飲水思源，但時至今日，有幾多人仲記得呢啲做人道理？今日為大家介紹嘅水着女優神志那結衣，一向愛家少出街，唔止冇忘本，仲話有朝一日要喺鄉親父老面前演番齣好戲呢！

氣質吸引

大型美少女團體AKB48有唔少前成員都喺畢業後躋身寫真女優行列，但原來姊妹團體HKT48都為寫真界供應唔少可造之才，數到近期最紅嘅一位，必定係憑童顏巨乳成為隊中「寫真女王」嘅田中美久！至於現年25歲嘅神志那結衣，同樣出身於HKT48，望落青春嫩口，同18歲妹妹仔冇咩分別，氣質吸引，從某角度欣賞，佢嘅美貌仲同已經引退嘅AV天后高橋聖子有幾分相似添！雖然結衣冇聖子咁好波，但係心口對美乳都算係幾有分量，換上水着拍寫真一樣咁吸睛。

熱愛家鄉

神志那結衣喺2012年通過HKT48二期生選拔取得入隊資格，之後一直係隊中活躍成員，仲嚟過香港添，到咗上年9月先正式畢業。由於結衣有樣有身材，轉戰寫真界亦好正常，查實佢喺效力HKT48嗰陣已拍過水着寫真，但唔知點解單飛之後再次換上泳衣面對鏡頭時，竟然有啲怕醜唔習慣，好彩現場嘅工作人員加以鼓勵，佢先漸漸放開懷抱。另外，結衣自言係一名愛家女孩，平時少出街，亦好怕去人多嘅地方，最鍾意留喺屋企睇電影，佢仲話自己好愛家鄉福岡縣，希望未來可以返鄉下演出舞台劇，等各位鄉親父老可以欣賞自己嘅演技。