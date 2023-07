激到跳跳紮 邪念大爆發

因乜事跳跳紮?通常都係畀人「激」親先至有咁嘅反應,究竟係衣着上嘅激?抑或行為上嘅激?毋須深究,筆者淨係知道拿拿臨跳入「Jump」呢個正題,就可以搵到發洩嘅方法!

Jump in the Sack 跳入正題

情慾亢奮想曳曳,直白咁提出要求,未免有失斯文,想婉轉啲表達,可以點講?暗指曳曳嘅俚語「Jump in the Sack」,正好大派用場。另外,「Jump the Gun」都係一句情色俚語,大家又知唔知點解?原來係指男女喺婚前同意中人曳曳,但對方並唔係未婚夫或未婚妻。講起曳曳,網絡流傳有位男士叫Horst Schultz,曾創下精華素射程達6米嘅最遠紀錄,但翻查資料卻發現,呢單消息最早見於2005年,一直冇得到確認,可信性存疑。

Jumping Rabbit 起勢咁跳

性愛體位有好多,但要跳住嚟玩真係未聽過!有冇興趣試吓?呢招叫「Jumping Rabbit」,係推車仔嘅進階版,分別在於女方嘅膝頭唔係跪喺床上,而係做出踎低嘅姿勢,男士喺推送時,需要輕輕躍起,而女士亦因強大嘅前衝力,需要有默契地向後跳,換句話講,男女雙方喺進行活塞運動時,要不停咁跳,係咪好搞笑呢!不過,性學家提醒大家要注意平衡,避免因玩得過激而跌親。

《Ass Jumpers #2》 食住個勢

一套四仔勁收得,片廠應該點做?梗係食住個勢推出續集啦!呢套由Loaded Digital喺2006年推出嘅《Ass Jumpers #2》,就喺頭炮叫好又叫座嘅情況下誕生,而且片廠明顯心雄,搵嚟四仔名導Bridgette Kerkove執導之餘,仲重金禮聘天后級脫星Shy Love、Trina Michaels同Gabriella Banks參演,而內容就同上集一樣,以大量後門交鋒為賣點。當大家都以為呢套大製作係銷量保證之際,點知被一班四仔迷批評零創意,又話脫星演出冇賣點,結果呢套續集變咗呢個系列嘅最後一集。

同場加映:中山文香心口係咁跳

靚女喺你面前跳嚟跳去,你會望住對方邊個部位?日本AV廠梗係明白男士諗乜啦,所以成日安排啲巨乳女優喺鏡頭前跳繩、跳彈床或跳飛機,目的只有一個,就係要令佢哋心口嗰對肉球彈吓彈吓,好似呢套由REbecca喺2022年推出嘅《Fumika 彈彈波甜心》,就真係非常養眼!女主角係爆乳女優中山文香,上圍達37H,跳起上嚟,視覺效果夠晒澎湃!呢位女優喺2019年以MOODYZ專屬身份出道,本嚟諗住演出5套AV就引退,點知遇上疫情,一演就演到依家,睇嚟佢注定要食呢行飯。