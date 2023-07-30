陳豪胡定欣《毒》計打天下　蕭正楠篤背脊中絕情針

視帝陳豪新作再度與視后胡定欣拍住上，一個演患末期癌症的毒梟，一個演貪錢至極的女人，兩位重量級演員連場過招，火花四濺。當中一場陳豪強吻定欣，以及定欣首日開工就拍攝情緒崩潰的結局戲份，齊齊演技大爆發！

陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒及朱智賢等演出的無綫新劇《破毒強人》，將於今晚8時半在翡翠台首播。劇集講述大毒梟文華（陳豪飾）被臥底兼好兄弟葉浩天（蕭正楠飾）出賣，判入獄10年，而阿蕭被打毒品針作報復，從此失去情感、恐懼及同情心，連對女友丁若寧（張曦雯飾）亦因失去愛意而分開。陳豪出獄後得悉患末期癌症，故找舊愛章琳（胡定欣飾）協助，誓於有限時間內建立新世界。

過往演慣型佬的陳豪，今次除了回憶片段，大部分場口均以病容示人，故開拍前落力減磅。監製羅永賢坦言近年陳豪被定形為搞笑，已很久沒演嚴肅角色：「佢係一個好有能力嘅演員，事前做晒功課，呢個角色大部分時間有氣冇力，所以聲線運用要下好多工夫。」定欣則演貪錢女人，年輕時早已有所盤算，要從陳豪身上擸盡金錢，之後就出國讀書，離開社團圈子。

強吻戲怦然心動

定欣與陳豪已是第4度合作，默契當然不用多說，即使是首日開工就拍攝結局的情深戲份，事前亦毋須與陳豪磨合，埋位立即進入情緒，盡顯視后風範，羅永賢對此亦讚口不絕：「佢哋默契感好強，定欣將場戲喺個腦Run咗一次先，唔只睇自己，仲睇埋陳豪個角色，呢啲係專業演員嘅表現。（呢對拍檔邊場令你最深刻？）陳豪個角色成日畀人尋仇受傷，有場定欣幫佢療傷戲份，陳豪情感到強吻定欣，佢哋咁有資歷，睇到我都有啲怦然心動。」定欣則表示：「今次係講我對金錢好渴求，同以前演嘅角色好唔同。（首場戲就拍Ending，好難？）好在同陳豪係好拍檔，私下因為咖啡話題多咗交流，加上齊晒劇本開工，所以我都做好晒功課。」

至於阿蕭被陳豪喪打毒針變成零情感，他指角色任何時間都零表情，如同機械人一樣，連戲服亦是全黑：「呢個冇Mood狀態持續咗半年，嗰排受角色影響，我都變得寡言咗。」演其女友的張曦雯角色亦是執法人員，除剪了一頭短髮外，還特別接受槍械訓練及狂煲相關電影配合角色。

何廣沛手語傳心 演到抽筋

何廣沛、郭柏妍及張寶兒在劇中關係微妙，有親情、愛情及友情。飾演啞巴外賣員的廣沛首度挑戰手語，為了盡快投入角色，他專誠找來聾啞人士指導，並報考初級手語試：「上堂時透過手語同肢體語言交流，真係一個鐘全程比手語，唔講嘢㗎！拍攝時覺得難度好高，本身出名背劇本叻，但做手語完全係兩個世界，所有對白透過手語表達，有時做做吓會手抽筋同打結。」

他指演出時每分每秒均在背手語，雖然壓力大，但完成後分外滿足。監製羅永賢笑指當年定欣憑《拳王》演啞女奪獎，且看今次廣沛的表現又能否為他帶來獎項。

朱智賢傻更更做江湖阿嫂

曾經是陳豪手下的蔣志光，與朱智賢合演夫妻，雖然對外是江湖阿嫂型到爆，但回歸家庭則是3個女兒的母親。蔣志光與朱朱曾在《食腦喪B》演父女，今次搖身一變成為枕邊人，朱朱坦言起初有點不適應：「角色講我跳華爾茲好叻，我專登去學，不過同阿蔣跳舞會緊張，驚踩到佢，好在佢好專業，會提點我。劇入面幾多唔同情緒，同我現實中嘅傻大姐性格好唔同。」