【是日通勝】

農曆六月十四

癸卯年 己未月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：會友、立約、安葬

忌：安門、祈福、祭祀

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、21、29

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：財運旺，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

金牛座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙子座：運氣不錯，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

巨蟹座：勉強無幸福，處理感情問題勿再自欺欺人。

獅子座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

處女座：投資涉及風險，下決定前要做好詳細評估。

天秤座：易破財，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天蠍座：工作運上升，沒後顧之憂，目標可望達成。

人馬座：心境平靜，多做有意義的事，運氣將提升。

山羊座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

水瓶座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙魚座：幸運指數排第一，宜抓住時機為理想奮鬥。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 迎好運

（跌）猴 人緣差

鼠：放低身段接受不同意見，成功機會大。

牛：謀事要認真，勿粗心大意或混水摸魚。

虎：向有需要的人伸出援手，可獲好人緣。

兔：好運降臨，遇上棘手問題也能一一化解。

龍：整天處於忙碌狀態，提防壓力拖垮健康。

蛇：口不擇言惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

馬：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

羊：情緒不穩，做事缺乏耐性，易犯錯撞板。

猴：是日沖煞，人緣差，勿對別人指指點點。

雞：心情不好，易因工作問題與同事爆衝突。

狗：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

豬：士氣高昂，人緣良好，容易心想事成。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

不時不食，不時不做

中華老祖宗從日常觀察和不斷鑽研，得到了無量智慧，值得我們認真去聆聽體驗。

廿四節氣之一「大暑」已過，現正處於三伏天的中伏階段，這跟我們的命運有甚麼關係？簡單而言，如不先掌握五運六氣，把身體守護好，有錢都沒有命去享或無力氣去取。我們去批一個命運，不只追求怎樣發財，還可根據八字批算，找出自身五行喜忌，從而對讀書、事業、婚姻、健康作出分析，連家族遺傳基因也能得到玄機。

一個人出生時空是先天的數，沒有人敢言幫你改命，除非是重新投胎吧！那些所謂大師不理因果，經常利用身邊的藝人為自己做勢宣傳，不應盲目追隨。但是我們後天的運氣是真的可以通過人為去改變，最緊要保持頭腦清晰，對別人的說話加以分析。

在這濕悶又酷熱的日子，建議大家慎食生冷之物，要注意健脾祛濕、滋陰養陽，補泄兼顧。由於當令五行金不及，剋金之火偏盛，火生土，土主濕，濕過盛與土運太過的濕共同形成潮濕悶熱的氣候。

適時飲茶是有幫助的，「大紅袍」生津利尿，解熱防暑，消食解膩，降血脂，抗衰老。茶文化可通百脈，舉例從前有許多長者每天早上到茶樓泡茶，但今天則是浸茶，於是將茶的益處變成害處，正如毒可以救人也可以殺人。至於飲茶的時段適宜在辰時、巳時、未時、申時，即每天早上7時至11時，下午1時至5時，將有特殊功效。