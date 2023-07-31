蔡思貝歐洲點兵　徐肇平千里獻殷勤

現年32歲的視后蔡思貝向來異性緣旺，她早前到歐洲拍旅遊節目，裙下之臣追到去當地越洋護花！據知近年回復單身的黃淑儀兒子徐肇平，最近積極向思貝發動攻勢，不惜豪擲5位數飛到歐洲貼身照顧，望討得女神歡心。

蔡思貝樣靚身材正兼性格爽朗，入行以來曾跟多位男演員傳過緋聞，包括胡鴻鈞、王浩信、周志文、張振朗、余德丞及徐肇平等，堪稱緋聞女王，近日就有指徐肇平越洋向她獻殷勤！

現年35歲的徐肇平是資深演員黃淑儀的兒子，身高1米88的他身材健碩，外形不俗，早於2015年經圈中朋友介紹認識到思貝，由於他們同在外國留學返港，故同聲同氣，一拍即合，翌年男方曾被拍得現身思貝拍攝劇集《心理追兇》的現場探班，期間更雙雙消失一小時，令緋聞不脛而走。徐肇平當年的社交網常見思貝蹤影，而且他不時出口術稱讚女方，對思貝的心思可謂昭然若揭。然而，隨着2017年徐肇平公開與模特兒女友Joey拍拖後，這段緋聞不了了之，他亦刪走社交網上與思貝的相片，但雙方多年來保持友好關係。2020年，思貝曾在社交網限時動態上載雙方撐枱腳的照片，而今年3月徐肇平生日，思貝則與其他友人上門為他慶生，當日黃淑儀亦在現場，可見關係非淺。

朝夕相對近一個月

據知徐肇平最近回復單身，加上近年思貝與胡鴻鈞的關係似有還無，多年來對思貝懷有好感的徐肇平，相隔7年決定再度力追女神！思貝之前到英國為無綫拍攝旅遊節目《貝遊英倫》，由於觀眾反應熱烈，公司即時添食多9集，安排她於6月中出發到英國及意大利合共9個城市拍攝《貝遊歐洲》，全程約需20多日。邵氏旗下的徐肇平拍畢劇集《婚後事》後未有工開，為了親近女神，甘願自掏腰包，花上5位數隨思貝飛兩地工作，希望在20多天的朝夕共對下，可近水樓台先得月，打動女神芳心。

據目擊者透露，幕後工作人員見到徐肇平的出現無不感到驚訝，思貝工作時，他未有離隊自己玩，更全程望實寸步不離，在思貝身邊跟出跟入，服侍周到，儼如助手一樣，曖昧行為引來不少工作人員竊竊私語，但思貝未有在意，亦樂於被照顧。由於徐肇平亦是藝人，有人提議讓他在節目中登場客串，但遭女方拒絕故未能成事，他只好默默做背後的男人。

胡鴻鈞離開「傷心地」 全力拚事業

歌手胡鴻鈞（Hubert）與蔡思貝於2019年底爆戀情，雖然一直未有公開承認，但已是半公開關係，惟近年盛傳分手。不過，Hubert之前在社交網宣布轉新唱片公司，思貝極速送上祝福，似乎再見亦是朋友。

傳分訊後的Hubert最近寄情工作，除了推出新歌《Give Me A Chance》外，日前出席活動時又透露簽新公司後以推出國語歌為主，故經常需要離港到內地工作。自言喜歡穿州過省的他，稍後會到北京錄歌及拍MV，實行全力發展音樂事業。