星玄︱被踩戲屎又點？Baby天價代言年薪破億

今日係7月31日，農曆六月十四，宜會友同立約，可以約下朋友仔輕輕鬆鬆咁過一日。今日幸運顏色係紅色，幸運數字係4、21、29，最旺生肖係兔，各位屬兔嘅朋友迎好運，遇上棘手問題也能一一化解。一代性感女神林熙蕾就係屬兔，今年49歲嘅佢，依家同老公定居上海，疊埋心水做個少奶奶全心湊仔，相信依家咁幸福美滿嘅佢，生活上都唔會有咩問題。事關早排佢喺社交平台share咗啲靚相，畀人發現佢咁多年都冇乜點變過，難怪網民係咁叫佢復出。趁住今日嘅運勢咁好，不如諗吓真係復出啦。屬狗嘅朋友都唔錯架，容易會有貴人力撐，係展現才華好時機，千祈啊唔好錯過喇。

今日嘅幸運星，係雙魚座，你哋嘅幸運指數排第一，應該抓住時機，為理想奮鬥。喺內地紅透半邊天嘅Angelababy就係雙魚座喇，相信佢已經好識得點樣把握機會，近期被封「內娛四神」之一嘅Baby，雖然近期被指演技欠奉，嫌棄她主演的影視作品成績不濟，未能與楊冪、迪麗熱巴及趙麗穎齊名，加上粉絲內訌等，令她腹背受敵，但無損人氣，早排佢捲入侵權案官司就意外曝光天價代言費，原來佢代言化妝品牌3年，代言費高達2,400萬人民幣。證明Baby依然穩站一線，難怪網民估佢年薪隨時破億。

間唔中都會百厭貪玩嘅Baby，近日就喺社交平台上面po咗條玩嘅片喎，喺條片裹面嘅Baby大玩滑板，又打籃球。最後仲「no look」射波，再加多個「反智轉身」望鏡頭單眼，真係電死一眾男fans啦，今日幸氣咁好，繼續為理想奮鬥啦！至於白羊座嘅朋友就財運旺，有閒錢不妨多做好事，可以將運氣提升。