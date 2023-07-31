獨愛圈中人　首任影星妻子爆料湯告魯斯想做和尚

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）的私生活一直備受關注，一向以來，「靚佬湯」對圈中人情有獨鍾，3位前妻均是女明星。第2任太太妮歌潔曼（Nicole Kidman）及對上一任太太姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）仍然活躍荷里活，相反「靚佬湯」的首任太太美美羅渣絲（Mimi Rogers）就沒有太多人談及！

究竟當初他們是怎樣認識呢？「靚佬湯」曾表示他們於1985年的一個晚宴派對上結識，當時他正拍攝《壯志凌雲》（Top Gun），而她當時亦已名花有主與湯的影星好友Emilio Estevez（即查理辛哥哥）拍緊拖。湯最終亦與羅渣發展戀情，並於1987年5月秘密結婚，最搞笑就是美美的前度即Emilio竟然擔任他的伴郎！2人的婚姻僅維持了兩年直至1989年底離婚。美美於93年受訪時曾驚爆離婚原因，她表示是因為湯渴望成為和尚才導致婚變。不過他們離婚後湯沒有出家，反而與電影《雷霆壯志》（Days of Thunder）的女拍檔妮歌潔曼火速搭上，並待他完成離婚手續後即向妮歌求婚！

除了3位前妻都是女演員之外，就連前女友都清一色是女明星！80年代，他憑住電影《乖仔也瘋狂》（Risky Business）而走紅，當時他太入戲而戀上拍檔Rebecca De Mornay，她曾在訪問中也提及過這位小情人。她形容湯為純潔的人：「他身上有一種罕見的認真和善良。」他們於1983年的夏天開始拍拖，不久湯要到倫敦拍攝電影《詭秘怪談》（Legend）因而被迫與女友分隔異地，最終難敵「Long-D戀」而分手。除了Rebecca之外，多年後「靚佬湯」亦因拍攝電影《魂離情外天》（Vanilla Sky）而戀上拍檔西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz），當年更有指是因為她的介入才導致湯與妮歌婚變。