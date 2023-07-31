日本男神藤岡靛現身高雄　快閃亮相撐告五人

台灣樂團告五人在台灣高雄巨蛋開唱，日本男神藤岡靛驚喜現身，合唱新鮮發行的NO.1金曲《好不容易》日文版《晴天》，藤岡靛在演唱會現場透露歌詞其實暗藏玄機：「『晴天』在日語裏有雙重意思，除了是一般的『晴天』外，另外一層的意思是『人生中的第一次，也同時是迎接很重要的大場面的一天』，表達這一天很有紀念意義，就像是我第一次和告五人一起這裏合體演唱，非常值得留念。」結他手雲安當場和藤岡靛約定下一次的合作，藤岡靛立刻點頭：「一言為定！」

談到錄製《晴天》時，告五人與藤岡靛分隔兩地，採取分開錄音的合作方式，藤岡靛說：「希望下次可以近距離一起玩音樂，可以去宜蘭錄音嗎？」告五人笑言絕對會推薦許多在地人才知道的隱藏版美食，藤岡靛則分享自己這次剛抵達高雄，就已經從自己的胃開始「入境隨俗」了。

演唱會上主音犬青一度激動哽咽落淚，聊到當年發行第一張單曲時，母親逢人就推薦告五人的單曲，當晚媽媽也有到現場，見證她在高雄巨蛋跟萬人合唱的畫面，有種夢想成真的感覺，雲安在旁搞笑表示自己也是從讀幼稚園就想踏上萬人舞台，逗得歌迷開心不已，也感性分享告五人前成員、親哥哥潘燕山也有來到現場，與高雄歌迷一起觀賞同樂。

告五人搭乘由告五豬所駕駛的奇幻環遊車，邊唱起《運氣來得若有似無》，並突如其來的直播吸引超過五千人同時觀看，現場更有觀眾隨身攜帶哈蜜瓜帶來演唱會送給告五人，鼓他手哲謙開心舉着哈蜜瓜邊合唱，還笑說等一下要放在自己的鼓上，被雲安呼籲要小心打鼓，不要發生「哈蜜瓜斷頭慘案」。在高雄開唱，造型跟着換晴的犬青，穿着粉紅色高跟鞋，開心問歌迷們：「我漂不漂亮？像不像芭比？」萬名歌迷齊聲喊着：「超級漂亮」，讓告五人非常開心。