智能方案專家再推出「一條龍售前售後服務」 各行各業從此再無憂

萬眾智能生活有限公司（萬眾）旨在與各行業攜手創建多元化的智能方案，促進各行業智能化，令香港進一步邁向智慧城市。（客戶提供）

【特約報道】萬眾智能生活有限公司（萬眾）是由前萬眾無線電話創辦人梁啟雄和兒子梁成永於2019年創立，旨在與各行業攜手創建多元化的智能方案，促進各行業智能化，令香港進一步邁向智慧城市。

萬眾再推出「一條龍售前售後服務」，各行各業從此再無憂。

智能方案 個個要攞

慳人手，時間，起貨快捷，價格低廉。效率更高，成本更低，利潤更多，萬眾做得到。

創建程序 困難太多

每每遇到價錢昂貴，安排費事及需要一次做出所有決定等困難，萬眾幫到你。

一見萬眾 立即得咗

萬眾的宗旨是與客戶攜手促進各行業的智能化，協助排除客戶的疑團，增強信心和決心。

不再煩惱 萬事蹉跎

客戶選擇智能方案可能不少，萬眾建議不要諗太多，只需決定首要的一個，又實用又易做。

提一方案 逐一辦妥

收到一個方案，萬眾即提供報價及完工日期，與客戶攜手辦妥，功效立見，逐一再造其他。

裝置完滿 偵錯輔助

智能方案裝妥後，如有錯壞，萬眾智能偵錯服務立即通知，沒有通知，表示運作正常。

低電池量 全無差錯

當智能產品電池電量低至指定警戒線，萬眾低電池電量警戒服務立即通知，沒有通知，表示電量足夠。

維修保養 萬眾掌舵

萬眾完善維修保養服務，客戶的裝置可以一勞永逸，安心使用。

萬眾首席執行官及副主席梁成永表示 ：「很高興推行一條龍售前售後服務，一次過抹去因創建智能方案而產生的疑慮，很快便有方案使用，並且一勞永逸，安枕無憂」。