潮影多巴胺打卡點　激發快樂因子

要數近期流行的熱門潮流，多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）絕對佔一席位。其利用鮮艷的顏色為穿者帶來好心情，觀者亦同樣有份。其實多巴胺配色除了可用於穿搭外，亦可以變成一個個超啱影相的打卡點，加上可愛卡通⻆色的加持，絕對令「快樂因子」倍升。

【繽紛派對遊香港】

要論一年一度的快樂日子，怎少得了生日呢。今個暑假，迎來20周年的置富Malls，以「置」Happy 遊香港為主題，舉辦一連串慶祝活動，除了各式優惠及獎賞外，由即日至10月23日還有聯乘香港插畫藝術家Messy Desk於置富Malls旗下4大商場，以【置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy 遊香港】為主題，加上商場所在地區特色設計的4大裝置，包括馬鞍山廣場的彩虹蛋糕置Happy小鎮、天水圍+WOO嘉湖的「置」Happy生態樂園、紅磡置富都會星閃閃「置」Happy樂團及置富第一城「置」Happy運動之城等，設計不但特別創作「20周年星人」，更突破地加入聲音、氣味及運動元素，感受多感的打卡之旅，8月13日形象百變的女團Lolly Talk更會現身紅磡置富都會擔任「置」Happy 生日 Party 的特別嘉賓，粉絲們記得Mark 實日期啦。

【七彩快樂製造所】

快樂都可以自己製造？由即日至10月2日，可愛度滿分、色彩鮮艷的日本文具品牌角色Fueki君（漿糊仔）聯同慈雲山中心可愛吉祥物Dreamy Friends齊齊現身，來到慈雲山中心為大家呈獻的全港首個「Fueki DIY快樂製造所」，場內設4大打卡場景包括：「Fueki DIY 快楽製造所」打卡場景裝置、包羅萬有的「Fueki x Dreamy Friends の自撮影寫真館」、戶外的「大型の空氣Fueki君」及「五顏六色Fueki DIY工作坊」。除此之外，還設有「Fueki期間限定店」（逢星期六及日）及Fueki 君現場快閃見面會（8月13日及9月3日），而會員若在商場內消費滿指定金額，更可換購「慈雲山中心X Fueki夏日限定版の紀念品」，粉絲們必大冒心心眼。