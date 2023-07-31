羅志祥爆喊求唔再提毀滅式分手　生命中最重要女人到齊

台灣舞王羅志祥（小豬）尋晚（30日）喺小巨蛋舉辦第2場演唱會，被視為復出後首攻巨蛋大動作，適逢尋晚係佢44歲正日生日，佢邀全場做波浪：「我從來沒玩過好興奮喔，謝謝你們讓我達成夢想，好開心！今天是甚麼日子你們知道嗎？」仲迫全場為佢送上祝福，及後笑說：「我其實很彆扭，但我真的很想（把大家的祝福）放進影片裏。謝謝大家，今天演唱會到此結束！」節目進行不到1小時竟然要結束，之後佢又自己嗌encore繼續唱，全場爆笑。

早前被爆入院嘅羅媽媽，就同上萬觀眾為愛子慶生，場面感人！小豬唱畢《Twinkle》後，羅媽媽無預警現身，推出蛋糕高喊：「生日快樂寶貝！」2樓觀眾席亦排出字樣「SHOW HBD」送上祝賀，搞到小豬即場眼眶泛淚，對媽媽講：「我最大願望是你身體健康。」媽媽即勉勵阿仔：「不要怕，路永遠開往大道，自己有心就是給自己一條路。」小豬立即忍唔住激動痛哭。

羅志祥捱過感情風波，2020年被前女友周揚青大爆出軌兼愛參與「多人運動」等，近年重振演藝事業正式復出，終完成第6度攻蛋意義重大，佢感性自勉及鼓勵大家：「就算有一天失敗了也不要放棄自己，勇敢站起來，不管別人說什麼都要往前衝。不解釋不代表就要被定罪！失敗很可怕、很痛苦，也可能會陷入低潮，但不能就這樣認了。」

提到因緋聞重創事業，小豬認低威：「我自己搞砸的，我重新再站起來就好，不管別人怎麼說我，我成功的要件就是不要臉、不要臉、不要臉。拜託不要再提2020年的緋聞事件，已經過了3年了，不要再寫甚麼『2020年毀滅式什麼的』，都過了，我求你們啦。」

小豬回憶由出道到依家所發生嘅事，由唔紅冇錢開飯，小霜始終係最支持佢嘅人，呢兩年他身邊亦有好多人離開：「我不會去怪他們，但是我很感謝，所有在身邊留下來的人，謝謝你小霜，謝謝你一直對我不離不棄。」

尾聲嗌encore時，小豬以女裝化身「朱碧石」出場擔任彩蛋嘉賓，一連獻唱洗腦神曲《你幹嘛》、《買冬瓜》等歌再掀高潮。