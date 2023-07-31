南區大型地標商場THE SOUTHSIDE 一站式滿足衣、食、住、行需要

【特約報道】港島南區面積幾乎佔了港島一半，擁有多個著名景點，沿海景色宜人，惟生活氣息稍有欠奉。而港鐵公司旗下的物業發展項目「港島南岸」THE SOUTHSIDE正正可打破這一局面，整個項目位於港鐵黃竹坑站上蓋，除提供約5,200個住宅單位外，更會打造港島南區大型休閒生活地標商場THE SOUTHSIDE，商場結合南區優勢及特點，集消閒娛樂、生活品味、日常所需於一身，為南區及周邊居民提供完善配套，旨在把黃竹坑塑造成為全新的活力社區。

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黃竹坑首個大型商場開業在即

建於黃竹坑綜合發展區的「港島南岸」，總面積約7.17公頃，分6期發展，興建共14座樓宇及黃竹坑區內首個大型商場THE SOUTHSIDE。項目採用「鐵路加社區」的發展概念，商場與上蓋各期住宅均與港鐵黃竹坑站無縫連接，享便捷的交通配套，只需約8分鐘即可到達4線匯聚的金鐘站。商場預計於2023年第四季分階段開業，相信會成為區內居民消遣、休閒的好去處。

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多元化商戶組合滿足顧客需求

樓面面積近51萬平方呎的THE SOUTHSIDE，設有5層商舖樓層，預計共有約150間商戶，並提供約235個停車場車位，全部配備電動車充電設施。商戶組合涵蓋不同類型，如娛樂及大型綜合超市等，滿足顧客在衣、食、住、行上的需要。值得一提的是，商場積極引入多國菜色，打造成區內的「搵食」新熱點。

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設計結合南區元素

作為港島南區的矚目地標之作，THE SOUTHSIDE商場設計結合南區優美獨特的海岸線及自然景觀元素為設計藍本，亦糅合了高雅及大自然柔和色系，並採用特別的燈光設計，及高透視度以加強場內空間感。同時場內更加入多媒體設施配套，以智能科技提升顧客體驗。另於入口設有14,000平方呎的公共休憩空間，以及不少於3,000平方呎的表演場地，為顧客提供消閒地方。