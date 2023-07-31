獎門人︱郭柏妍自嘲多女性朋友　一提丁子朗即封口

視帝陳豪（阿Mo）、視后林夏薇（薇薇）、張曦雯、周嘉洛、何廣沛及郭柏妍（Rosita）等昨晚（30日）現身將軍澳電視城，為無綫綜藝節目《獎門人開心Party感謝祭》進行錄影，眾人分別組成「破毒強人隊」及「寵愛Pet Pet隊」大玩遊戲，當玩到「啜紫菜」遊戲時，「破」隊成員蕭正楠可謂艷福無邊，先後「不慎」與隊友何廣沛及朱智賢咀嘴，未知是否擔心被老婆黃翠如「大刑侍候」，當咀到朱智賢一刻立即閃開，只是蜻蜓點水一下；何廣沛則玩得相當賣力，跪地、彎腰做到足，事後更以「好腰、好賢、好男人」自居，卻被主持人一句「得物無所用」打沉，相當爆笑。至於「寵」隊成員古佩玲因多次失手而成功當上「豬隊友」，而周嘉洛則玩到「啜啜聲」上氣唔接下氣，同樣逗得現場觀眾笑聲不絕。

受訪時何廣沛表示拍劇以外，對上一次與Rosita合作綜藝節目便是對方參選港姐時：「當時負責問佢問題，要佢喺我、胡鴻鈞同馬貫東入面揀一個合作拍劇。」他更即場考對方記憶力，要她再答一次，結果當年選擇胡鴻鈞的Rosita，今日卻選擇了何廣沛，被笑指轉軚的她連忙解釋因當年太緊張才選了唱歌為主的胡鴻鈞，笑言現在知道拍劇重要，更賣口乖表示有收看何廣沛主演的《大醬園》及《超時空男臣》。

問到二人上《獎門人》的成績時，Rosita即大晒彪炳戰績：「上過2次，贏咗冷風機、抽濕機、吸塵機2部同禮券，全部送晒畀人。」被讚神隊友的她又反問何廣沛成績如何？多次現身《獎門人》的他説：「唔記得啦，有攞過現金獎，最緊要係現金獎嘛！加埋有5、6千，又試過贏到主題樂園入場券200張，即刻散晒畀朋友，好大愛。」Rosita即表示近期亦有與友人到主題樂園睇企鵝，問到是否與緋聞男友丁子朗結伴同？她即耍手表示：「我自己同朋友去。（唔帶埋丁子朗？）因為唔係好熟，所以冇同佢去。」她指自己向來也是比較吸同性朋友，故身邊大多是以女性朋友為主：「我媽都問點解我剩係同女仔出去玩。（媽咪都心急，你唔心急？）等吓先啦。」