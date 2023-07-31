最愛阿嬌　洪助昇自認單身狗恨同圈中人拍拖

英皇歌手洪助昇（Aiden）第4首單曲《單曲循環症》承接出道歌《憑實力單身》，所以新歌同樣出現一個「單」字，且出動同一個班底，他接受訪問時表示：「都係講愛情議題，首歌係講情侶相戀好長時間後，發覺之間出現問題，但又唔捨得分開，但理性上就覺得再一齊都唔會有未來嗰種關係囉。」

現年27歲的Aiden雖恨拍拖，仍處於「單身狗」身份，他覺得跟性格有關：「我係個唔會未完全認識對方就開始一段關係嘅人。」又謂過往習慣被女追，但並非因他是藝人或性格高傲，而是顧慮太多：「好怕表錯白，會嚇親對方，寧願等對方示意先。（你難唔難追㗎？）都幾『戟』㗎，唔係做主動我就OK，亦因為咁，我好易被朋友撥入Friend Zoom ，依家就學習梗點拿捏呢樣嘢，想了解對方嘅同時唔好畀佢踢入佢朋友圈。」

問到對追求者的條件？他謂跟圈中人拍拖較理想，因會明白他工作環境，如或需要跟異性拍親密戲，此外，笑得Charm亦緊要：「一個女仔笑得靚，會好想成日氹佢笑，我覺得師姐阿嬌（鍾欣潼）笑得好Charm，喺公司聚會我見過佢，佢笑得好開心時就好想同佢傾偈，雖然我未試過同佢講嘢。（接受姊弟戀？）5年內都OK嘅。（怕唔怕公主病女仔？）我唔係好得，因為我有啲王子病。」

Credit：

Makeup: Gigi Liu

Hair : Vincent Leung @ ii Alchemy Hair and Nail

Venue: Mustard Seed Co-Working Space