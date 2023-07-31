搶試當造水蜜桃　超粉嫩又勁Juicy

夏天就是要補水，水果也要選擇水分較多的，正值當造的水蜜桃，每個有8至9成是水分，香甜多汁又解渴。今年日本水蜜桃「早熟」，想趁機搶試多款時令水蜜桃，今次請來達人為大家介紹少見又超正的品種，以及揀手貼士與冷知識，齊齊學做桃子達人！

精挑細選 鮮紅實淨珠寶桃

日本水蜜桃以和歌山、山梨、岡山和長野等地的產量較多，亦最為人熟悉。當地部分果園由於種植的產量稀少，單是本土都供不應求，很少出口。不過食材入口商哈妃的負責人Beth特別為香港人搜羅到幾款平常只作日本內輸的日本水蜜桃，讓大家一飽口福。好似山梨縣內藤農園的珠寶桃（Jewelry Peach），粒粒呈圓形，鮮紅果皮細滑富光澤，果農會待水蜜桃完熟才採摘，甜度和香氣達致最佳狀態，一般水蜜桃糖度約11.5度或以上；而珠寶桃糖度高達14.5度或以上，甜美多汁，堪稱桃界王者。

至於和歌山縣八旗農園種植的荒川桃，農園已有400年歷史，結合傳統技法和現代務農科技，農地泥土會鋪上遮根板，讓桃樹在半透性覆蓋物下，通過灌溉系統進行灌溉，成長後的主枝幹會被拉成Y形，好處是採收時間縮短，水果的糖含量提高。果園出品的荒川桃圓潤多汁、果肉柔軟，品質以赤秀最佳，糖度在12度或以上。7月中前果肉軟腍，之後的果肉質感較結實。

此外，討得不少人歡心、又有「桃中王后」之稱的清水白桃，味道清香富桃味，糖度達12度或以上，特別在水果帶有果酸，甜中帶絲絲酸度，加強口感和層次，入口多汁無渣，仲有即溶口感，可口回味。

人氣水蜜桃逐個數

日本高級水果進濤果欄的水果達人Jacko指今年日本水蜜桃豐收，收成期較以往早半個月，因應日圓兌換率，今年更加抵食。山梨縣盛產的白鳳桃於8月當造，按果皮、糖度、口感等會分成不同的級數，春日居桃以秀、特秀分類，特點是甜中帶滑、入口無渣。山梨縣最高級別的一宮白鳳桃以普通及黑色Premium級分類，黑色Premium尤為高級，果皮較淺色，香氣濃郁，糖度在13度或以上。坊間經常見到的大糖領水蜜桃，分綠字和黑字版大糖領，當中以黑字版最高級，外皮粉中帶白，結實爽口，黑字版大糖領糖度達13.5度或以上，水分充足。

新鮮與否睇果椗

揀靚的水蜜桃，果形要飽滿，果皮摸上手有些粉狀的粉殼，代表新鮮又富糖分。另外，果椗沒甩掉為佳。再聞一聞，沒有香氣代表未熟，散發濃郁香氣即表示成熟可吃。

包錫紙延長保鮮期

平常為水蜜桃保鮮，多數會放入雪櫃，然後盡快食用。原來日本人都有自己的保鮮方法，他們會用錫紙包好水蜜桃，放入雪櫃蔬菜格，可保存2至3星期。由於水蜜桃很易有瘀痕，不建議用手去摸，最好利用紙巾或綿手套拿起，就不易弄瘀。

水蜜桃都分公乸？

唔單止動物有分公乸，原來連水蜜桃都有，尾部凸起的是公，圓潤平滑而有少許凹下去的是乸。有說公水蜜桃會更加多汁和香甜，下次食用可以比較一下。