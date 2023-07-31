夏季養生　學日本人食鰻魚

肥美豐腴的鰻魚一向受日本人喜愛，因應夏日養生，日本人指在夏天吃鰻魚對身體有益，剛好近日有鰻魚主題的新餐廳開幕，又有餐廳推出限時優惠，讓大家食得開心又養生。

炭火燒鰻

肥美鰻魚邊炭烤邊掃特製醬汁，獨特的炭火香令人回味。近日在旺角開業的「鰻一炭燒鰻魚飯」，餐廳選用美洲幼年海鰻鱺，以即席炭火生燒作主打，配以日本高級珍珠米，打造美味的鰻魚飯。自家製蒲燒汁以鰻鱺魚骨加多款材料熬煮，吃時加一點，令魚肉更香濃。招牌的蒲燒鰻鱺飯，經炭燒的鰻鱺淋上蒲燒汁再燒至香脆，油脂和炭火配合得剛好。白燒鰻鱺飯的鰻鱺於炭烤時會加適量海鹽去腥調味，皮脆肉嫩，每個定食還配有麵豉湯和前菜。其他還有蒲燒鰻魚拼牛舌或豬軟骨飯、鰻魚炒飯、日式炸鰻魚、燒鰻魚飯糰、鹽燒厚切牛舌芯和各式炭火串燒等美食，選擇都相當多。

限時８折

為了讓大家感受到食鰻魚養生的目的，居食屋「和民」及饗和民由現時至8月6日推出「土用の丑の日 」鰻魚特集料理和優惠，菜式有特上鰻魚盒子飯三食、極上鰻魚薩摩牛盒子飯、滑蛋鰻魚豆腐鍋、蒲燒鰻魚批薩、鰻魚茶碗蒸、蒲燒鰻魚壽司卷和炙燒鰻魚壽司等，客人惠顧堂食時填妥網上問題，即可以8折點選限定鰻魚特撰菜單。