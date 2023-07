早前西貢出現布氏鯨出沒覓食後,令不少人乘坐觀鯨船靠搵鯨魚「打卡」,怎料今日(31日)卻傳出有鯨屍在海面的消息,令不少動物愛好者大感惋惜。而洪永城太太梁諾妍(Inez)對於鯨魚不幸死亡表示心痛,她在社交網寫道:「要犧牲性命嘅唔應該係你,人類嘅自私自利,為咗打卡原來真係可以做到咁盡。人類係唔會變,只希望所有同類動物唔好再過嚟呢個地方,願你安息。」

而「十優港姐」麥明詩亦Post出一張潛水相寫道:「How about we admire,respect, and co-exist?」更標記「#ourocean」,同樣為離世鯨魚發聲,提醒大家要尊重海洋、反思如何與海洋生態共存等問題。