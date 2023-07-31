台灣饒舌歌手瘦子Rap爆舞台　 火辣Dancer現身全場哄動

台灣團體頑童MJ116、饒舌歌手瘦子E.SO在九展舉行一連兩場演唱會，甫開場瘦子即唱《Way Up》、《達文西》及《祖先》後表示：「今（昨）天是第二場，也是我在香港的第二場，今天打算把我的聲音唱沒有，所以我希望你們用一樣的能量可以嗎？」台下的觀眾當然全體和應，演唱會也在如此熾熱的氣氛下開始，觀眾全程如他期望，High爆跟着唱和。在演唱《Big Girl》的時候，女Dancer的火辣舞蹈伴隨着他的演出，全場也興奮得一起起哄。

繼首場演出力撐好兄弟，小春Kenzy及大淵Muta在尾場再度亮相，頑童MJ116在港正式合體！在唱過《MJ Fresh Gang》後，Muta道：「今天頑童又再合體了，所以會唱很多你們想聽的頑童的歌。」一如Muta所說，歌單也包含了頑童MJ116《FRESH GAME》、《幹大事BIG THING》及《董Don》專輯中的《South Side》、《幹大事》、《辣台妹》、《走跳》等等，唱至中段的時候，瘦子E.SO笑說：「如果我的演唱會，找頑童來當嘉賓，自己可以休息一下，結果卻是演唱會裏最累的一段。」

其實這次香港演唱會的歌單，是完全為一些忠粉而設，不管是他的Solo又或是Mixtape作品，還有頑童MJ116年代的歌曲，都有兼顧，觀眾照單全收之餘，更是陪伴瘦子E.SO從演唱會一開始便企到完場，一次又一次的燈海更成就了Hip Hop演唱會中難得一見的窩心畫面，難怪在演唱會尾聲，瘦子E.SO也許下承諾道：「很期待我們再次聚在一起，不知道是甚麼時候，可能明年，搞不好也不一定，我相信我們很快就再見面了！」最後瘦子E.SO唱出《Don't worry about me》後，這次在香港的演唱會也正式落幕。