肥仔親認生意失敗　避談損失專心演藝事業

男團ERROR隊長「肥仔」及隊友保錡為網上節目錄影，前女團Super Girls成員Cheronna（吳嘉禧）擔任節目司儀。問到肥仔去年聯同人氣男團MIRROR成員Jer及Jeremy合資經營的高級日式餐廳「幻Maboroshi」，開業半年於今天結業，一副生意失敗樣頹到爆的他，表示師傅指他今年不宜做飲食生意，所以離場，至於租務合約及損失多少？他不願透露頻說：「冇計，冇嘢，自己知就算，總之生意難做。」但透露兩位拍檔Jer及Jeremy都接受結果，連元朗的食肆，目前也不關他事，暫不打算再做生意，全力做演藝事業，而保錡為肥仔打圓場，指有意和肥仔開辦跳舞學校，肥仔做校監，他負責Marketing工作。

肥仔指自己不在狀態，全因工作忙太攰所致：「日做20幾個鐘，朝早錄綜藝，晚上幫姜濤演唱會排舞。」又指為姜濤個唱排舞已逾月，大讚姜濤個唱真心好睇：「不過姜仔有啲擔心，始終係第一個演唱會，有啲產前抑鬱咁。（姜濤係咪好fit?）佢有食嘢嘅，我都有食。」保錡則為在活動上要唱歌而感緊張，自稱是會走音的專業歌手：「因為好多唔同嘅工作崗位，又要做主持，所以做番歌手時，感覺唔穩定。」肥仔則形容他是在五線譜上滑行。

講到ERROR主持的綜藝節目《ERROR自作業》反應不錯，二人希望主演的英皇電影《陰目偵信》也大受旺場。談及保錡早前到馬來西亞拍新節目《Auntie你好》，在社交網曬泳池半裸相，他笑言未滿意身材，又指新節目是7點半檔，所以不用為節目大犧牲。