《靈戲逼人》效應！龔嘉欣密密接Job狂吸金

藝人龔嘉欣及馮素波今日（31日）出席醫美品牌剪綵活動，二人甫見面即表現熱情，嘉欣大嗌「奶奶」，而馮素波則追問嘉欣「幾時結婚」。談到與馮素波的淵源，嘉欣笑說：「佢喺劇集演過我奶奶，好親切。（點解佢追問你幾時結婚？）我等陣都要問吓佢，哈哈！」嘉欣直言這個剪綵活動酬勞相當滿意，更有機會日後擔任代言人，問到是否《靈氣逼人》效應，她直認不諱：「劇集差唔多到尾聲就同我接觸。（多咗好多job？）都係，有活動有商演，甚至有人斟我同張振朗出埠宣傳，好開心大家咁鍾意我哋呢對CP。」

嘉欣即將要投入新劇《企業強人》拍攝，拍攝期長達4個月，而劇組已表明可讓她請假搵外快。談到與《靈》劇台前幕後慶功，她笑說：「可以呀，我哋喺群組留言雀躍，大家喺度討論續集可以點玩，但監製未表態。（張振朗笑你拍煞科戲喊到嘔。）我手頭上仲有條片，係叫咗cut機大家依然控制唔到情緒，我都未見過張振朗喊到氣喘，我實公開畀大家睇。」

另外，身為代言人的馮素波以一身粉紅西裝打扮，扮Anson Lo拍攝廣告，引起網民熱話，她笑說：「我咪攞晒咁多年嘅嘢出嚟用囉，現場大家都笑得好開心，好多謝令我增加咗一大班年青人嘅粉絲。」她更由契仔幫她組成團隊，接工作及管理社交平台，目前工作量不錯。談到何時返無綫拍劇，她坦言：「我仲有約，不過今年到依家客串咗一套劇集咋，佢哋都冇搵我，都想返去嘅。（永不言休？）有嘢做有收入又冇咁悶，胡楓同羅蘭都仲拍緊，幾時輪到我哋呢啲講退休？」