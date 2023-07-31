周吉佩音樂教室生意理想　教唱歌仲做埋心理輔導

《中年好聲音》的龍婷、李佳及周吉佩今日（31日）現身情牽煇黃經典演唱會記招，他們表示屆時會獻唱顧嘉煇及黃霑的作品，當晚有不少殿堂級歌手同場，問到他們最想跟哪位合作？李佳說：「想同葉麗儀合唱，因為我之前參加比賽有唱佢首歌《上海灘》。」周吉佩就希望能跟陳潔靈合作，因對方在《中年好聲音》其中一集給他MVP，至於龍婷自視汪明荃為偶像，希望能合唱：「我之前喺節目見過佢，已經同佢合照打卡，係佢小粉絲。」

另外，提到周吉佩剛開辦的音樂教室的生意，他指生意不錯有不少學生報名：「有啲學生話受到我嘅故事啟發而追夢，原來自己對佢哋有咁大影響力，除咗教唱歌，我都有幫佢哋做心理輔導，唔會另外收費。」而李佳因忙於幕前演出，其音樂室應接不暇，李佳坦言現時仍有約100人在等候名單中。

今日李玟舉行設靈，3人謂稍後會到場致祭，講到昨日（30日）李玟姐姐李思林仍為音樂節目《大笪地唱不停》錄影，周吉佩表示大家有關心對方，覺得其精精狀態幾好：「不過我哋冇刻意同佢講乜嘢，喺台上見到佢嘅表現，個畫面已經好感動，畀空間佢，唔使刻意講，一個眼神，一個擁抱已經好足夠。」李佳大讚李思林堅強：「佢有堅持，因為佢覺得李玟會睇住佢。」

同場還有汪明荃與張德蘭，汪明荃透露仍未決定演唱會上會獻唱哪首顧嘉煇及黃霑的作品：「多數係唱佢哋作畀我嘅歌，唔唱唔得，因為好多觀眾會想聽到原唱。」曾多次參與煇黃演唱會的她表示這是一個很美好的回憶，每次都玩得很開心：「佢哋咁多年以來開咗過百場，我諗我都參與咗至少50場，最記得係我哋帶埋按摩床去後台按摩，因為做十幾場太攰，大家又會開大食會。」講到同場的《中年好聲音》龍婷是其粉絲，希望跟她合唱，她笑言：「可以諗吓喎！都幾好橋。」至於張德蘭稱會演唱劇集主題曲，當中最多人點唱《鮮花滿月樓》，她自言除了第一次未有參與煇黃演出外，每次都有份獻唱，最開心是每晚都聽到好歌，大讚煇黃作品百聽不厭。