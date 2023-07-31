Edan出戰大派笑料　Jeremy決心要贏：畀大家睇吓咩叫狼死！

由人氣男團MIRROR為ViuTV演出的《全星暑假-MIRROR+》今晚（31日）最新播出一集，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊代表有Anson Kong（AK）、Edan和Alton；黑色隊代表有Lokman、Ian和Frankie。每隊要派成員戴上眼罩，限時在魔術貼賽道上，全隊撞跌最多保齡球瓶的隊伍就勝出。Edan作為首個出戰的成員已大派笑料，他完全偏離賽道不單止，還巧妙地在終點前就打滾轉回原點，令全場爆笑。

隨後，其他成員都分別成功於終點撞跌大部分的保齡球瓶，在旁的Edan不禁感嘆：「點解個個都咁易。」聞言的Lokman笑指：「其實你先係最難呀！兜咗個圈，經過埋個終點，之後再返去起點。」Ian亦大讚Edan是一個綜藝前輩。而只掃跌一支保齡球瓶的Edan繼「兩秒安」後，再獲得「一支安」的稱號！隨後，Edan更獲挑戰「敗者尊嚴復活戰」，嘗試一雪前恥。

而由Jer對決Jeremy的氣球鬥室，雙方要鬥快弄爆氣球，收集裏面成員的相片和撕去對方背上的大頭相，集齊12子就為之勝出。比賽開始前，大多成員都預計Jer會勝出。姜濤笑言：「大家唔好睇Jer好似好溫馴咁，其實內裏都好火爆，Jeremy就係會自己先投降。」Anson Lo亦開玩笑指：「Jer會兇狠同我一定要贏嘅感覺。」而擔任今次遊戲評判的Stanley在開始前，亦表示投Jer會贏：「因為佢玩遊戲都幾狼死，Jeremy一定會讓佢，唔會重手。」Stanley開玩笑警告Jeremy千萬不要未開始已經打算遷讓對方，而Jeremy下定決心說：「陣間就畀大家睇吓咩叫狼死！」