家族再添新成員　Defender 130抵港

Land Rover全新Defender 130正式抵港，是繼 Defender 90及Defender 110之後第3位輸港的成員。

在軸距維持3,022mm的基礎下，全新Defender 130 車長達5,358mm，比Defender 110再長多340mm，提供達2,516L最大負載量的車廂空間。值得留意的是，除備有5座版，還提供8座版選擇。後者採用2+3+3 座的三排Full Size座椅配置，並專屬配置四區恆溫冷氣，足以讓8人舒適乘坐，進行各種戶外探險旅程。中排座椅可前後滑動並向前摺疊，方便後排乘客進出。尾箱空間更是可觀，5座版的標準容量有1,329L，摺疊後排座椅後可提升至2,516L；至於8座版的標準容量389L，若將中及後排全摺疊可一舉增至2,291L。

除5座和8座，Defender 130還提供P400 HSE 及P500 V8型號選擇。P400 HSE 搭載3.0 Turbo直六Ingenium Mild Hybrid引擎，最大馬力及扭力分別400PS和550Nm；P500 V8則搭載5.0 V8 Supercharged引擎，提供500 PS馬力和610Nm扭力。同配搭8前速自動波連SportShift選擇器，完成 0-100 km/h加速分別需6.6秒及5.7秒。