【美女饕廚】中環酒店中餐篇

今日為大家介紹這間位於四季酒店4樓的中餐廳，是間擁有悠久歷史的粵式中餐廳，主廚為陳恩德，餐廳連續十四年榮獲米芝蓮三星評級的香港粵菜食府，今年雖失守跌至二星評級，但依舊仍是一位難求。

食材由主廚嚴格選購，高品質新鮮食材配合了傳統粵菜的烹調手法，菜式的獨特性和味道皆別樹一幟，令人難忘。先來最具代表性的蝦餃點心，蝦餃皮好薄，蝦肉新鮮彈牙飽滿富肉汁。

第二道是星斑魚餃，肥嘟嘟的外貌十分可愛，用上新鮮野生星斑做內餡，配上馬蹄和蝦籽，凸顯鮮美。第三道菜是鮑魚雞粒酥，迷你Size，可以一口放入嘴裏，雞肉和鮑魚肉質柔軟，口感豐富，醬汁味道濃郁。

第四道是叉燒崧子菠蘿包，熱騰騰出爐，半肥瘦叉燒入口鬆化，菠蘿皮香甜帶酥脆感，配上崧子，每一口非常醇香細膩。第五道菜是必叫的「皇湯羹」，色澤金黃，入口驚為天人，幼細的雞肉絲、筍絲和金華火腿絲令整體雞精華的層次昇華至極致，濃濃鮮明的雞骨髓香，柔潤和諧，完美無瑕。

第六道菜是蒸銀雪魚，用籠仔蒸，非常小巧，底部放了一塊荷葉的蒸籠上，蒸得恰到好處，嫩滑中帶着荷香的清新。再來是炸物，同樣出色，有釀蟹蓋、蝦鍋貼和椒鹽田雞腿，3款用了不同的粉漿炸，絲毫不膩。新鮮拆的蟹肉很鮮味；蝦鍋貼用上的是原隻蝦，爽甜的鮮蝦加上炸得乾身的鬆脆多士，好吃！椒鹽田雞香酥惹味，不會過鹹，薄薄的外層緊緊鎖住田雞的鮮甜嫩滑；最後是XO腸粉和甜品。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）