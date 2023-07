台灣女星陳喬恩與老公Alan向來恩愛,二人亦從不吝嗇,不時於社交平台放閃。日前是二人相識4周年的日子。為慶祝相識4周年,二人於餐廳晚膳慶祝,甚有儀式感地開了香檳,陳喬恩分享Alan喝香檳的照片寫道:「四年前的今天我們相遇了。」Alan也晒出了喬恩的美照,讚美她說:「Never lose the sparkle in your eyes」。

此外,喬恩日前晒出單人美照,相中的她,明顯比之前纖瘦不少,穿着露腰裝,大騷腹肌。雖然穿了長褲,但都看得出是「牙籤腿」,網民都指她瘦得不太健康,留言說:「這麼瘦你不要命啦!」