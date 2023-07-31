王楚然新劇捱轟　形象受損連失3代言

內地女星王楚然與緋聞男友楊洋自合作劇集《我的人間煙火》播出後，負面新聞不斷，二人演技遭捱轟，劇集評分甚低，二人的人氣、口碑急速下跌。王楚然飾演的角色許沁被認為是「戀愛腦」、「白眼狼」、「自私自利」、「冷血」。雖然角色是一名醫生，但被醫療行業相關網民吐槽非常不專業、操作極其離譜，角色行為讓部分人感到不適。有不少網友認為王楚然是戀愛腦，對此反感；還有網民勸她：「希望戲裏戀愛腦的你戲外不是，別浪費自己的臉。」另外，日前有劇組工作人員於網上大王楚然的不是，指她擺款，副導演多次叫她埋位都詐聽不到，經常黑口黑面，造型師給她整頭髮時，她更不耐煩，對對方發脾氣。

而這些負面批評，除了令王楚然代言的奶茶品牌受影響外，就連她有份參與的《慶餘年2》都受牽連，雖然奶茶品牌在社交平台宣傳時特別刪除了她的宣傳照，但仍有網民堅持不換掉王楚然代言就再也不喝這家奶茶，而她接連失去咖啡、飲品及美妝3個代言。至於現時拍攝中的《慶2》，有爆料稱她與女主角李沁存在爭戲，網上直指是楊洋前、後任女友爭風吃醋，部分網民要求王楚然退演，否則播出時將會棄劇。