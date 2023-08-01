【是日通勝】

農曆六月十五

癸卯年 己未月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：出行、開市、嫁娶

忌：合醬、伐木、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：7、21、34

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

金牛座：做事忌粗心大意，忽略細節隨時因小失大。

雙子座：身心狀態相當好，趁機做點運動不會蝕底。

巨蟹座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

獅子座：財運上升，有閒錢要多做好事，利人利己。

處女座：炫耀個人幸福冇好處，愈低調，運氣愈旺。

天秤座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

天蠍座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

人馬座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

山羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

水瓶座：受人事問題困擾，事業遇阻力，必須謹言。

雙魚座：心存善念，沒做虧心事，遇上瘟神也不怕！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 多阻滯

鼠：壓力大，切勿意氣用事，以免得罪人。

牛：情緒不穩，有可能跟朋友爆發小衝突。

虎：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

兔：事業獲貴人指點迷津，有望出人頭地。

龍：運勢差勁，被小人針對，頭頭碰着黑！

蛇：財運向好，短線投資容易有不錯回報。

馬：愛情運上升，獲伴侶呵護，甜在心頭。

羊：貴人運強，加倍努力，事業錦上添花。

猴：財運不錯，適合投資理財，回報理想。

雞：是日沖煞，生活不順，易有悲觀心理。

狗：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

豬：精神煥發，工作得心應手，易獲佳績。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

天橋

天橋在大都市中十分常見，主要是路面道路不敷應用，自然要向高空發展了。

在風水層面上，天橋的作用及吉凶，與地面道路的看法是一樣，並無太大分別，但由於天橋高於地面兩、三層樓，所以對地下店舖影響較大，主要是遮擋了陽光及光線，令天橋下的地方較暗，從而令店舖生意變得不太旺，除非天橋並不太近，遮擋光線不多則作別論。

如天橋與樓層高度平排，影響會較為嚴重，其一是天橋上車來車往，聲浪噪音必然十分厲害，此為之聲煞；其二是晚上車燈不停照入屋內而形成光煞；其三是灰塵定必比較多，因而影響健康。除了關閉窗戶之外，實無他法可以解決，所以此等與天橋平排的樓宇不選為妙。

另外，天橋的形態不喜其反弓相向而形成鐮刀煞，若住在此處，身體定必欠安，易有手術血光之災。若天橋成環抱之狀，則為玉帶環腰之吉格，居此之人運勢會較安穩、多貴人，事業及財運也較理想，其中要注意的是，天橋雖然環抱自己的住宅，若其中一端急速向下的話，其得益雖有，但得着的時間會不長，正是易來易去之象也。