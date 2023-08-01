星玄︱羅美薇潔癖狂換姐姐 學友封愛妻狂人

《玄機》又有新嘉賓主持啦，就係前港姐賴彥妤Vivienna！大家一定成日見到佢，因為佢參選入行之後做咗無綫《娛樂新聞台》主持，最近仲有新節目《Law霸女神》，擁有咁豐富嘅主持經驗，今次主持《玄機》簡直係易如反掌呀！而且Vivienna仲參演過唔少劇集，最近播出嘅《寵愛Pet Pet》、《破毒強人》都有佢出現，大家記得密切留意，仲有支持《玄機》呀！

《星語》當然都有新靚女主持啦，就係韓團CLC前成員莊錠欣家姐莊易羚（Axity）。身材高挑又靚女嘅佢21年參加國際小姐成為香港區亞軍，之後加入無綫成為《娛樂新聞台》主持。Axity拍戲一樣掂，早排拍緊嘅《非常檢控觀》就有佢份，佢仲話好有挑戰性添！

今日（8月1日）幸運星係巨蟹座，你哋應該主動向另一半表達關懷，對方就會更加鍾意你。「愛妻號」張學友就係巨蟹座，佢同老婆羅美薇相愛30幾年情未變。不過學友曾經大爆老婆有嚴重潔癖，嚴重到影響生活，仲有傳羅美薇3年內換咗21個菲傭入埋黑名單。不過學友竟然話呢個唔係老婆嘅瑕疵，仲話自己都唔係完美，睇得出佢真係好錫好愛老婆！學友今日要繼續向老婆表達關懷呀，肯定sweet爆！

至於最旺生肖係狗，桃花好旺戀情開始萌芽。屬狗嘅莫文蔚就唔需要新戀情啦，應該趁住今日同老公過2人世界，感情一定會升溫。53歲嘅佢早排參加節目《聲生不息》，仲Deep V上陣大騷靚背同長腿，搞到一班網民勁震驚，因為佢嘅身材冇變過，一對索腿仍然索爆！