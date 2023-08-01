溫昇豪陳澤耀現身馬來西亞電影節　挑戰當地美食

台灣演員溫昇豪主演的勵志電影《我和我的賽車老爸》，成為剛結束的「2023馬來西亞國際電影節」閉幕電影，他與拍檔陳澤耀一同亮相頒奬禮盛會，並與「終生成就獎」得主張艾嘉合照寒喧，期後在《我》片放映會後，現身與觀眾互動分享，場面熱鬧。

據悉，放映會吸引約200位觀眾支持，不少戲迷都被溫馨情節迫出淚水。溫昇豪表示：「這次我飾演『周大隆』一角，生活突然闖入了一個小孩（陳少卉），從一個一籌莫展的爸爸，再到成為阿駿（陳澤耀）的領航員，兩者都是一個互補，把不圓滿的變圓滿，試圖把生命的拼圖給慢慢填補出來，是一種成長的過程。」

陳澤耀本身亦是賽車手，他表示當接到劇本已很興奮﹕「我的演藝事業也經歷過很多風浪，但這次角色的經歷，卻不是現實生活中能體驗到的，所以都靠寫日記走進角色人物的世界，也很感謝溫昇豪給予的指導。」而兩人與童星陳少卉不少互動演出，形成「三人行」的畫面，畫面十分有愛。

另外，溫昇豪與陳澤耀亦有趁空檔，往品嚐當地美食，包括雞翼、魔鬼魚及榴槤等等，更首次挑戰喫「蛇皮果」，後者笑說：「台灣沒有這種生果，溫昇豪一看到就說要試試看，真的很有冒險精神呢！」