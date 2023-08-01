《毒癮女孩》男星Angus Cloud喪父抑鬱　疑輕生終年25歲

人氣HBO電視劇《毒癮女孩》（Euphoria）美國男星Angus Cloud昨日（31日）於奧克蘭寓所疑輕生離世，終年25歲。當日早上約11時30分，Angus母親報警求助，聲帶中指Angus看似服藥過量，已經沒有脈搏，救護員到場後宣告他當場死亡。

Angus家人發出聲明表示：「上周他剛葬父，未能恢復過來。我們現在唯一的安慰，是知道Angus已在天上與他的父親團聚，父親是他的最好朋友。Angus對自己精神健康的治療很公開，我們希望他的離世，可以提醒其他人他們並不孤單，不應該沉默孤獨地面對這個問題。」知情者透露，Angus飛到愛爾蘭辦理父親葬禮後，有嚴重的自殺念頭，而他回美國後住搬回與母親一起住，去處理情緒問題，可惜最後還是發生悲劇。Angus上月14日於社交網站上載亡父生前照片，留言表示：「好掛住你，兄弟。」

擔任《毒》監製的加拿大男歌手Drake、美國女星拍檔Kathrine Narducci與美國男星拍檔Javon Walton都留言悼念。曾與Angus拍攝廣告的美國女模Gigi Hadid上載兩人合作的短片，表示：「剛剛看到Angus離世的新聞。我只與他合作過幾次，但我立即被他的善良與溫柔吸引。我向他的至親好友致以慰問，願他安息。」