合拍災難片　朴敘俊與朴寶英扮夫妻唔夠恩愛感可惜

韓星李炳憲、朴敘俊與朴寶英主演的驚悚災難片《烏托邦浩劫》將於8月9日在韓國上映，並將於8月17日在香港開畫，眾人昨日（31日）出席在首爾新川洞的戲院舉行的傳媒首映禮。

電影改編自韓國漫畫家金祟農2014年的網絡漫畫《愉快的孤立》的第二部《愉快的鄰居》，由《被隱藏的時間》的導演嚴泰華編劇及執導，講述在大地震成為廢墟的首爾，生存者開始聚集在唯一一座「皇宮公寓」的故事。

問到拍攝時可有遇到困難，李炳憲表示：「要在酷熱天氣下拍攝好辛苦，雖然我經常都會這樣做，但我今次真的努力投入角色的處境，所以內心也十分掙扎。」朴敘俊亦坦言在炎熱天氣下拍攝十分辛苦，反而覺得要努力表現角色是演員當然要做的事，所以不算特別困難。

而朴敘俊今次與朴寶英飾演夫妻，他表示在拍畢作品2年後再看電影覺得很有新鮮感，但以第三者的立場去看就覺得兩夫妻的關係很令人心酸：「如果可以有多些甜蜜的場面給觀眾看就好了。」朴寶英則說：「想看到我們甜甜蜜蜜的樣子的話，可能會覺得可惜，但我們呈現了夫妻最真實的一面，所以我覺得滿足，假如將來有機會，可以再合作拍其他作品，給大家看到恩愛的樣子。」