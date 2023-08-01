枕頭選用不當 致頸痛頭痛手麻痹

有位病人有鼻敏感問題，因鼻水倒流咳嗽不適，有段時期用兩個或以上枕頭將頸椎抬高來睡覺，起初一兩日問題不大，可是日積月累，發覺頸緊膊痛之餘，更有頭痛手麻痹；選用不適當的枕頭，不但影響睡眠質素，還影響頸椎生理弧度，不容忽視。

睡眠對脊椎健康非常重要，當身體躺下，可將整日直立承受地心吸力的壓力得以卸下，令骨頭之間的軟骨（椎間盤）受壓情況得到紓緩。選擇合適枕頭可承托頸椎，令肌肉放鬆休息，有助獲得良好睡眠質素。

選枕頭最緊要填滿肩頸

有人喜歡仰臥，有人喜歡側睡，要清楚自己傾向的睡眠姿勢，選擇枕頭的高度，是按個人習慣而定。選擇枕頭需注意能夠填滿肩以上，頸椎天生生理弧度的彎位，並且留意以下要點。

喜歡仰臥人士：

１）鼻尖指向天花，高度適中，物料做到承托，為適合枕頭。

２）下巴指向天花，代表枕頭太矮。

３）下巴指向心口，代表枕頭過高。

喜歡側睡人士：

１）鼻樑和頸椎，以及整條脊椎成一直線，肩沒受壓迫感，良好承托頸和頭部，為適合枕頭。

２）頸椎和頭部傾側，不能與脊椎成一直線，代表枕頭過高或過矮。

旅行睡不好落枕急救法

假如旅行遇着不適合自己的枕頭，短暫時間是不會造成太大問題，萬一因為枕頭的高矮軟硬問題，引致落枕感到頸痛，也可作出一些急救方法。

落枕是頸椎肌肉急性抽筋，以及關節囊活動幅度受到限制，令關節囊受壓迫，兩者加起來就構成落枕，基本上這種頸痛不太需要處理，可做些伸展來紓緩，大部分人過幾天便自愈。若痛得厲害可用冰敷鎮痛，時間充足則建議先以熱敷，加速頸附近肌肉的血液循環，再做適當的伸展，然後用冰敷減輕肌肉痛和抽筋。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

中國香港柔道總會黑帶四段/ 註冊A級柔道教練