日本IG網紅　花火大會浴衣爭妍

踏入8月份，日本不少地方都會舉行「夏祭」及「花火大會」，這個時候男女老少都會按傳統穿上浴衣，一起觀賞絢麗的煙花。雖然浴衣看上去件件都差不多，但穿在日本網紅身上，氣質和吸睛指數卻大有不同。今次介紹3位穿上浴衣爆Like的日本IG Girls，展現各有美態之餘，仲會教大家睇煙花入場需知。

最跳得 抖胸舞益網民

25歲的網紅雛乃波波擁有甜美臉蛋和魔鬼身材，在IG及TikTok均擁有極高人氣，不僅IG的粉絲數高達53萬人，TikTok追蹤人數更破百萬。走性感路線的她不時會上載「抖胸舞」、「抖肩舞」等跳舞片回饋粉絲，之前更曾穿上浴衣對着鏡頭大跳韓國女團少女時代的名曲《Gee》，雖然全身包緊但仍看到她的火辣曲線，電暈一眾網民。

工作方面，她以前曾於東京巨蛋擔任啤酒女郎，後來獲雜誌邀請拍攝寫真。目前主要經營自己的視訊頻道，分享日常生活、開箱美食等，仲會教授女性化妝及穿搭技巧，當然少不免跟粉絲直播互動。隨着人氣不斷攀升，最近寫真集更是打孖推出，盡騷靚相。

IG: 1mariannnnn

追蹤人數: 約53.4萬人

最密實 寬衣火速爆紅

今年27歲的坂東遙早於2013年參加日本女團CoverGirls全國選拔賽，之後以偶像身份出道，惟初業發展一般，即使後來離隊加入新女團Jams Collection並擔任隊長，依然未算大紅。轉捩點是前年首度為雜誌拍攝水着寫真，讓人知道原來她禾稈冚珍珠，平時密實清純的樣子，原來擁有激凸身材，從此廣受網民注意。

坂東遥於選美活動「春のTGIF週プレ賞」奪得冠軍，令人氣更盛。她的興趣是泡浴，每逢夏天都會穿上浴衣去各地參加「夏祭」，最近就去過日本熱海及草津溫泉，玩之餘不忘自拍靚相上網派福利。剛於7月底她還於涉谷舉辦了「浴衣特典會」，跟粉絲們拍照玩遊戲，拉近彼此距離。

IG: b.haruka1103

追蹤人數: 約11.7萬人

最火辣 模界新生寵兒

古川優奈今年只有22歲，從小就身材高挑，早於13歲已經入行做Model。目前她身高175cm，一雙逆天長腿加上可愛臉蛋，讓她其圈粉節節上升，不但經常上電視節目，更是日本人氣雜誌的專屬模特兒。皮膚白皙的她一年四季都以辣妹Look示人，妝容濃厚因此有「令和白辣妹」之稱。

擁有模特兒身材的她雖然打扮時尚，但也喜歡日本的傳統節日，最近就穿上浴衣參與大阪知名「天神祭」直播活動，簡單一個IG Post已吸引接近兩萬個Like。她於2020年正式進軍藝能界，2022年大爆發，以演出132個綜藝節目成為綜藝女王，前途無可限量！

IG: chamitan_0908

追蹤人數: 約39.7萬人

8月矚目祭典推介

逾300萬人參加

「青森睡魔祭」每年8月2至7日舉行，吸引逾300萬人參加。祭典主角是被稱為「睡魔」的大型人形燈籠，設計靈感來自歌舞伎、歷史或神話。每架花車都會伴隨一大群打太鼓、吹笛、敲手鈸的人，以及數以百計的舞者，祭典期間還可觀賞「青森花火大會」。

東北三大夏祭

「秋田竿燈祭」是日本東北地區三大夏日祭典之一，每年8月3日至6日為祈求稻穀豐收及無病消災而舉行。活動中人們會舉着高達12米的巨大竿燈，用手掌或腰等身體部位撐住並移動，約280座竿燈散發出金黃色光芒，點亮夏季熱鬧的夜空。

超過百年歷史

全國花火競技大會「大曲之花火」是許多日本人一生中必定要看一次的煙花大會，舉辦至今已超過百年，每年吸引近80萬人前來共襄盛舉。今年將於8月26日舉行，全國最頂尖的煙花師會齊集此地，一起爭逐業界最高殊榮的「內閣總理大臣獎」。

參與花火大會貼士

日本傳統的花火大會會於晚上施放煙花，惟有機會受天氣影響而延期，出發前最好先確認時間。距離煙火發射場最近的地方一般是收費的觀賞席位，另外也有免費席位，建議提早去霸位；但在地上鋪坐墊、地蓆或毛巾後，不要使用石頭來壓實四角，以免入黑後絆倒途人。此外，會場周邊設有公眾廁所及小攤販檔，但在花火大會期間必定大排長龍，加上廁所離觀賞地點會有一段距離，所以建議大家煙花開始前先去洗手間，以及預先在車站便利店購買飲品。