東冲有料到：再度參與泰國電視節目

透過社交媒體的動態回顧才記起上次參加泰版《鐵人料理》節目錄影是上年8月的事，不經不覺已過了1年。其實這一年來，相關的製作單位一直有繼續邀請我，但每次都跟我定好的Schedule撞期，實在分身不暇。

機緣巧合下，相隔了剛巧1年後（上年是8月1日參加錄影，今年是7月31日）再度上《鐵》節目充當判評。

已記不起由何年開始擔任《鐵》的判評，也想不起出席的次數，每次我總是硬着頭皮用流利但不純正的泰語去品評參賽者的菜式，對自己來說無疑是一種挑戰，事關錄影廠內幾乎清一色是泰國人，只會偶爾有其他外國人評判。我一直強調自己的泰文是流利但不純正、兼且懂得的詞彙有限，但反過來看卻可能因此成為一個獨特賣點，所以有關方面便經常邀請自己出席。

每次上《鐵》節目時，我也會執到正一正，出動自己大量私伙衫，襯上不同西裝、眼鏡及手錶上場，目的是輸人不輸陣，令觀眾留下深刻印象。這招也真的奏效，數天前在曼谷拍外景採訪餐廳時，便有一枱食客問我是否《鐵》的評判之一，並謂很喜歡我的評語，最後更邀我拍照！意想不到的是，我既非經常擔任《鐵》的評判，也自問表現不算理想，也獲得了一班捧場客支持、記得自己的存在，實在非常高興。

作為居泰港人，自己的泰文十分皮毛，居然可以在泰國王牌節目之一擔任評判，實在感恩。多謝有關方面的欣賞及安排；每次穿着隆重的背後，都背負着沉重的壓力，驚自己表達不當及詞不達意，但幸好關關難過關關過，而且每次都能帶給大家一些小驚喜，事關我的「食字」功夫也能在泰文派上用場，而且也比較敢言，令節目監製對我刮目相看。

泰版《鐵》節目的形式一直作出改革，最近的形式對我來說可謂更得心應手，壓力也相對較少，希望日後能有更多機會出現在泰國電視節目，為當地人帶來歡笑和娛樂。

胡慧冲