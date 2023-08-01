破毒強人︱遭陳豪打毒針　蕭正楠失禁凍到震

視帝陳豪、視后胡定欣、蕭正楠（阿蕭）、張曦雯等主演的無綫新劇《破毒強人》首播，故事甫開始交代阿蕭臥底身份曝光，結果被陳豪打毒品針，阿蕭受訪時透露該場開場戲，拍攝前曾與導演商量應如何呈現：「傾咗好耐場戲應該點做、眼神應該係點，我覺得嗰時個人應該失禁，所以就話加啲失禁嘅畫面，但原來倒濕晒條褲、瞓喺廠嘅地板度係好凍，因為嗰時係冬天、又吹住大冷氣，再加上我就算劇組執燈、執機位我都盡量唔郁瞓番喺個地度，個地板係凍到我不停打冷震。」更指多得該種狀態，讓他更能投入角色：「反而我覺得正喎，我就係需要呢種感覺。啲工作人員問我使唔使畀啲暖手嘢我，我全部話唔使，仲話你由我震得啦，我自己一路震、一路震，變相roll機時就好易掌握到個狀態。」

而演末期癌症者的陳豪則全程沙聲上陣，不過卻有網民卻對他患肺癌有意見，懷疑此舉只是陳豪獲取假釋手段，但面對陳豪的一身造型，網民一致大讚型到爆。至於飾演貪錢女人的定欣，於主題曲片段亦非常吸睛，不但肉緊地拿著銀紙在臉上亂舞，更躺在大堆銀紙上大擺S身形，她受訪時坦言滿意拍出來的效果：「完全凸顯到個角色同金錢嘅關係，感覺好似同錢Make Love。金錢就係我個角色嘅毒品，佢唯一想要同需要嘅就係金錢。」