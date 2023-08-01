古巨基率領30新進歌手　壓軸演出拋震撼彈

歌手古巨基《I Really Love To Sing》（IRLTS）音樂企劃今日揭開從未公布的第十個合作單位，原來他邀來十九個音樂單位共三十位新進歌手，包括吳保錡（Poki）、張蔓莎（Sabrina）、女團Lolly Talk、Aiden（洪助昇）、Andy（黎展峯）、張進翹、顧定軒（Zeno＿、女團STRAYZ、HOPUI（何佩）、Dorothy（劉君冬）、黃劍文、Jaime（張天穎）、谷旻、黎啟峰、Eagle（陳天翺）、Michael C、Lowa、Triple G及RUMBU，翻唱基仔同名專輯的《星戰》。

基仔在社交平台出「千字文」感言：「呢個版本，如果當中19個單位對你唻講係新名字嘅話，請不妨開始follow佢哋留意下佢哋嘅音樂；如果你覺得『都唔識嘅』、『唱到咁』，請給他們多一點建議和時間，佢哋一定會進步。」他續說：「更期待你可以發掘下呢19個單位以外嘅更多新聲音，現在嘅香港樂壇其實係同時存在喺傳統媒體和新媒體當中，上網去點擊下佢哋嘅歌，等佢哋知道佢哋努力造嘅歌係有人聽到嘅。」

《星戰》是為一個歌手心聲的一首歌：「首歌係講我好鍾意唱歌，係追住呢個夢想嘅一首歌。基仔直言唱歌對他的意義，是從小到大陪伴着他的一件事。雖然畢業後的他從事過不同行業，如跟車、執貨員，戲院帶位，最後幸運地入行，做路人甲、節目主持、電台DJ，但他仍然歌不離口，他說：「之後有機會唱歌，到今天都仲有機會唱，我諗唱歌對於我嚟講就係由細陪到我行到幾十歲人，其中一樣嘅支柱。」堅持原因，就是那種單純的快樂，「唱歌係好快樂，就算唱好慘嘅歌，你喺歌裏面嗰種釋放，都係一種開心嘅事。尤其是喺舞台上面唱歌，同live band、同樂手們能夠唱歌，現場去玩嗰件事，係好多人嘅快樂加埋一齊嘅快樂。」

拍攝MV當日，是基仔期待已久的一日，他說：「我未拍過三十個歌手嘅一個MV，今次係第一次，多謝大家嘅幫忙。今日拍嘅係一個舞台嘅集合、集結，係最後大團圓嘅一個畫面，呢個project叫做『我真係好鍾意唱歌』吖嘛，隻歌係想表達佢哋喺生活嘅無時無刻都歌不離口，譬如佢哋有啲係跑緊步嘅時候，拍佢哋對嘴、沖緊涼對嘴。除咗呢個場口，仲有好多佢哋生活點滴嘅時間做對嘴，所以辛苦導演組所有朋友。」

基仔對一班新生代歌手的寄語：「我百分之一萬地好多謝今次一齊參與嘅咁多位歌手朋友仔，仲有佢哋背後公司嘅management等等。」他續謂：「對於我嚟講新相識咗咁多位朋友仔，當中有好多出道嘅年資都未必好長，但哪怕年資唔同，但係大家個心都係有一個音樂嘅夢，你夠鍾意一件事嘅話，你係會發揮小宇宙排除萬難，咬緊牙關做落去。能夠走埋一齊係緣分，希望大家可以互相幫助、互相支持，繼續向前行。」